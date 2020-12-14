高嘉瑜唱《煎熬》！小孩爆哭　網驚哪來勇氣、這兩字唱得淋漓盡致

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜愛唱歌，有「港版胖虎」之稱。她13日晚間出席大直典華的社區聯合晚會獻唱多曲，挑戰歌手李佳薇的《煎熬》，讓網友直呼不敢開聲音。就在高嘉瑜續唱蔡依林的《說愛你》時，問了一旁的小朋友「好聽嗎？」結果小朋友當場爆哭，頓時讓高嘉瑜傻眼。

▲高嘉瑜獻唱《煎熬》，表情相當陶醉。（圖／東森新聞）

高嘉瑜13日先獻唱難度相當高的《煎熬》，一旁還有小朋友一起站在舞台上，隨著音樂一同擺動，家長則在台下錄影拍照。由於歌曲要常常飆高音，高嘉瑜唱歌時自嘲「我選錯歌了啦」，但仍把整首歌唱完，最後還說「我覺得人還是不要不自量力」。

接著，高嘉瑜繼續接力演唱《說愛你》時，蹲下來詢問身旁的小朋友「好聽嗎？」未料這位小朋友當場大哭，讓高嘉瑜傻眼。面對失控爆哭的小朋友，高嘉瑜笑著打圓場表示「怎麼啦？太好聽了是不是？」

▲高嘉瑜獻唱煎熬。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

事後，高嘉瑜將唱歌的影片PO到臉書，建議網友音量調小，但也有不少網友驚嘆「哪裡來的勇氣唱這首歌，名符其實煎熬」、「唱得真好，把煎熬兩個字唱得淋漓盡致，聽得我都把音量調到最小，原唱都沒讓我這麼煎熬」、「看著孩子們想哭又不敢哭，想走又不敢走的樣子，可愛極了」、「我不敢開聲音，怕嚇到」、「歌聲就跟現實一樣撕心裂肺的煎熬」、「還是唱隱形翅膀比較好」。