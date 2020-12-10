勞動基金貪官游迺文4度遭檢舉！高嘉瑜：背後什麼靠山能隻手遮天？

▲高嘉瑜。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

勞動部勞動基金爆發弊案，原勞動基金運用局國內投資組組長游迺文涉嫌收賄，日前遭檢調羈押禁見。不過，民進黨立委高嘉瑜質疑，2015年至今，游迺文共被檢舉4次，但都無法影響組長的權位，「背後是什麼樣的靠山跟力量？可以隻手遮天？無法無天？」

高嘉瑜日前在臉書發文說，104、106年游迺文遭檢舉的內容如出一轍，都跟券商有關，且還有收受退佣等情事，這也是為何106年剛上任的勞金局長要將其調職的主因，但這些檢舉不僅石沉大海，新來的局長還要「主動」撤回調職公文，甚至107年2次檢舉也無法影響游迺文組長的權位。

▲游迺文。（圖／記者劉昌松攝）



高嘉瑜說，主管機關的包庇、縱容，從勞動部到金管會都有責任，都沒負起監管跟查核的責任！她質疑「背後是什麼樣的靠山跟力量？可以隻手遮天？無法無天？」讓勞工的血汗錢，4兆的勞動基金變成配合券商、拉抬特定股票的工具！「我們期待吹哨者，但當檢舉一再石沉大海，政府置之不理，再多吹哨者又如何？」

高嘉瑜貼出的照片顯示，104年游迺文被檢舉利用職務之便，多次接受證券商招待及收受退佣；106年游迺文被檢舉行事跋扈，對龐大基金操作不公，選定特定券商作為基金操作之合作廠商，且多次與券商飲宴應酬。

另外，游迺文在107年也被檢舉兩次，分別為涉嫌圖利貪汙背信（如佣金、海外參訪旅遊）、涉有違反公務員廉政倫理規範之疑義。

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