蔣萬安唱《告白氣球》迷暈眾人　網封歌王狠酸高嘉瑜：比煎熬好多了

記者蕭羽耘／台北報導

位於大直典華的社區13日晚間舉辦聯合晚會，各黨立委紛紛上台展歌藝。「港湖胖虎」高嘉瑜獻唱難度破表的《煎熬》嚇哭小孩，但同場較勁的「帥氣男神」蔣萬安以《告白氣球》大獲好評，迷倒台下聽眾，讓網友直呼「被政治耽誤的歌王」、「唱歌好迷人」，甚至暗地吐槽高嘉瑜「比同場煎熬好太多了」。

高嘉瑜、蔣萬安13日同場出席在大直典華的社區聯合晚會，招牌歌是《隱形的翅膀》的高嘉瑜，這次越級挑戰女歌手李佳薇的代表作《煎熬》，一旁還有小朋友一起站在舞台上，隨著音樂一同擺動，家長則在台下錄影拍照。

由於《煎熬》難度相當高，要常常飆高音，高嘉瑜唱歌時自嘲「我選錯歌了啦」，但仍把整首歌唱完。這讓不少網友直呼，「我不敢開聲音」、「把煎熬兩個字唱得淋漓盡致」。

同樣是唱歌呈現兩樣情，蔣萬安14日在臉書曝光獻唱《告白氣球》一曲，影片中主持人手舉印有「帥氣男神」字樣的牌子，隨蔣萬安的歌聲搖擺、舞動，看起來十分享受。這篇貼文底下也吸引許多網友正面好評，大家聽完紛紛留言「唱歌好迷人」、「被政治耽誤的歌王」、「比同場煎熬好太多了」、「人帥歌也唱得真好聴」、「歌聲不輸一般的歌星」。

▼蔣萬安唱告白氣球迷暈眾人。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）



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