成德高中黑豹旗奪殿　林智堅訪視勉勵永不放棄

▲新竹市長林智堅今(30)日前往成德高中親送祝福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市成德高中在今(109)年黑豹旗全國高中棒球大賽，奪得「隊史最佳」第四名成績，在對上平鎮高中的比賽中，隊長兼捕手廖奕安雖被球擊中，卻奮力撐完全場；「成德大王」王苡丞則在九局下3比0的狀態，轟出陽春炮拿下一分。新竹市長林智堅多次在臉書發文替球員加油打氣，今(30)日更前往學校親送祝福。

新竹市政府教育處表示，內野手王苡丞因為喜愛「柏融大王」王柏融，隊員稱他「成德大王」、還有專屬應援曲，他在比數落後情況下，依然在第九局擊出陽春全壘打。王苡丞說，雖然練習過程十分辛苦，但能夠在高中生涯中進入黑豹旗四強，是對自己和團隊很大的肯定。

而隊長廖奕安兼任捕手，則在比賽中被擦棒球直擊胯下，一度躺在場上無法動彈，卻仍靠意志力撐完全場，展現運動家精神。

「賽事只有累積，沒有奇蹟」，林智堅肯定學生的努力，並感謝成德高中校長、教練、家長會的支持，市府也一直提倡五育並重的教育，恭喜學生們在國家級賽事拿下好成績。今日除了帶來獎勵金和球衣，未來也會持續支持球隊、並整建球員宿舍，提升整體環境。

林智堅也分享看直播時緊張的心情，成德高中以黑馬之姿、第一次闖進前四強，雖然最後未能奪得冠亞軍，但肯定隊員們的運動家精神，並鼓勵大家「雖敗猶榮、永不放棄」。

教育處表示，成德高中棒球隊成立於2009年，從零開始努力，已成為新竹市棒球隊的招牌。今年一吐去年未能擠進四強的怨氣，扳倒高牆直闖四強，成功奪下隊史最佳成績，出色表現也讓最後一役的對手平鎮高中印象深刻。

校長楊青山表示，近幾年球隊成績表現亮眼，許多選手會從各地來到成德高中就讀，為了讓團隊績效能夠向上攀升，所以在團隊紀律、品德與訓練上下足了苦功，而這也必須仰賴國、高中教練團的齊心協助，才能讓整個團隊在不斷吸收新血中，還能繼續奔跑前進，並維持實力。

教育處代理處長沈靜濤表示，市府將持續提供充裕的經費與設施設備的修繕，近三年市府補助成德高中近670多萬，並分別於國、高中部聘任兩位專任運動教練，完備三級培訓，讓選手可以在無後顧之憂下進行訓練；教育處則指出，今(109)年於棒球項目下全市各級學校共計補助新台幣1,158萬，另向中央申請校387萬元整修兩間學校球場，讓整體的訓練環境更加完善。