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「金安獎」竹市大滿貫8金認證　林智堅：學習當貼心的用路人

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▲新竹市勇奪金安獎8大獎項的肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市勇奪金安獎8大獎項的肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今（109）年獲全國交通安全最高榮譽「金安獎」8金大滿貫。竹市近年積極打造人本路行環境，不但守護學童上放學安全，更讓新竹人走出驕傲的步行空間。市府投入逾2億1千萬設置通學步道、推動42路口天空纜線下地、退縮路口增設避車彎、宣導路口慢看停，給市民安全的步行空間，給學童安全的上學路。新竹市長林智堅表示：「下了車，我們都是走路的人，透過改善交通設施以及推動交通安全教育，我們要學習當個貼心的用路人。」

新竹市今（109）年一舉勇奪全國交通安全最高榮譽金安獎8大獎項的肯定，得獎數創下歷年新高。本市交通工程獲全國第二組第一名、交通綜合管考獲全國第二組第二名、交通安全教育獲全國第二組第二名，三民國小、三民國中、新竹高商三校分別榮獲國小、國中、高中職組交通安全教育評鑑績優獎，民富國小劉玉如老師榮獲績優導護教師獎、三民國中劉玉娟志工榮獲績優導護志工獎。

林智堅表示，市府從學校通學步道到步行城市，打造市民與孩子安全的步行環境。盤點全市校園通學環境，已打造16處29校的通學步道，更透過交通硬體改善，來提高行車與行人安全，包含：斑馬線退縮、大路口設計Z字型行穿線、號誌整併天空纜線下地打開天際線讓路口視野寬闊，守護大家行的安全，「以人為本」打造出更友善、更安全的人本通行環境。

教育處代理處長沈靜濤指出，新竹市推動交通安全教育不遺餘力，包含：家長及學生教育宣導、糾察隊培訓、上放學時段安排交通導護志工守護學生行的安全，透過保腦教育與生命教育參訪，感受遵守交通安全對生命的重要性。讓交通安全及守法觀念從小扎根，學習當個會用路的人。

今年榮獲國中組交通安全教育評鑑績優獎的三民國中，同時是去（108）年榮獲績優導護教師獎的黃賜宏主任說，交通安全不僅要妥適規劃學生上放學、家長接送路線，更須與導護志工及轄區派出所積極合作。而榮獲國小組評鑑績優的三民國小陳智龍校長，也呼籲交通安全教育更是家長、社會的每個人要一起來學習及遵守的。

而榮獲高中職組績優的新竹高商劉曉雯校長表示，交通安全已融入各科教學，該校柯蓉蓉、張怡如同學製作出「虛擬國道警察—智慧里程警示系統APP」，讓用路人方便得知路況，更可以有效提升國道執行工作安全，降低執勤傷亡機率。

「做志工是夢想是快樂是幸福！」榮獲績優導護志工三民國中劉玉娟說，她每天早起就是為了守護孩童安全上下學，她把每個學生當成自己的孩子。獲金安獎績優導護老師被孩子們暱稱「嗶嗶老師」的民富國小周玉如老師說，看到孩子安全上學，家長特地放慢車速大聲說謝謝，就是帶給颳風下雨的導護人員滿滿的正能量。

「金安獎」是全國交通安全最高榮譽的獎項，是交通部邀集各專家學者依據各項交通執行做專業考評，表揚促進道路交通安全績優團體及有功人員。新竹市在各局處及所有學校的合作努力下，本年度獲金安獎8金佳績，創歷年新高，是對所有推動交通安全的團隊及夥伴們最好的鼓勵。也誠摯邀請所有市民朋友，一起加入守護孩子交通安全的行列，共同支持人本路行環境，讓我們在新竹市大步向前走。

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