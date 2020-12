「金安獎」竹市大滿貫8金認證　林智堅：學習當貼心的用路人

「打造一個屬於你/妳的明日世界」,新竹市國小奧林匹亞動手玩科學競賽,鼓勵學生「跳脫框架思考」think out of the box,本屆共計26校44隊263位學生同場拚創意,競賽分為2組:「科學創意組」要在3小時內現場完成創作,挑戰團隊能力;「科學遊戲組」共有8個關卡,其中包含3個隱藏關卡,挑戰學生的臨場反應。新竹市長林智堅表示,透過科學原理的實作,是科學教育的最佳實踐。