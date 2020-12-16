國民黨辦台美線上論壇　江啟臣宣示2立場：親美、恢復兩岸對話

▲中華民國-美國線上論壇（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）。（圖／國民黨智庫提供）

記者徐政璿／台北報導

國家政策研究基金會15日舉行「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020），國民黨主席江啟臣強調，國民黨堅持親美立場，並尋求兩岸關係穩定。兩位美方與談人，前美國駐緬甸大使米德偉（Ambassador Derek J. Mitchell）及前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）則一致認為台灣是美國重要的伙伴，美國對台政策不是因應中國大陸的產物。

這是國家政策研究基金會今年舉辦的第二次「中華民國-美國線上論壇」，副董事長連勝文擔任主持人，與談人包括美國前駐緬甸大使米德偉、新加坡國立大學資深訪問學者唐安竹、國政基金會國安組召集人林郁方及前外交部次長夏立言，以「拜登當選對中華民國的機會與挑戰」為主題，展開視訊論壇。

江啟臣表示，美國大選已經結束，選後的新局勢必影響全球，包括東亞和台灣，即使民主黨總統候選人拜登確定勝出，美中在關鍵領域對抗的態勢在短期內恐怕並不容易扭轉。

江啟臣也以國民黨主席身份再次強調，國民黨堅持親美立場，期盼和美國各方維持密切關係，並就各類議題，彼此進行廣泛交流，期許國民黨扮演稱職的在野黨角色，反映台灣中道、理性的民意，並希望國民黨的立場能獲得美國政府與民間支持。

另一方面，江啟臣也強調，國民黨尋求兩岸和平發展的目標不變，期望兩岸盡速恢復對話，以降低緊張情勢。他也希望美國政府能依據《台灣關係法》，持續對台灣出售武器和裝備，以維持台海和平，並確保台灣的民主政治。



曾擔任美國國防部首席副助理部長的米德偉表示，拜登上任之初，外交政策不會是拜登的施政重點，拜登對國際事務相當嫻熟，也很有自信，在國會擁有40年資歷，並曾任參議院外交委員會主席。

米德偉指出，拜登支持多邊主義，重視多邊框架，捍衛美國及盟邦的利益，揚棄川普的單邊主義，川普心中卻只有美國。美國與以前不同，以前是想要擁有伙伴，現在是需要有伙伴，最近中國大陸專注於國際體系，美國卻轉往其他方向，犧牲了本身的利益。

唐安竹曾長期擔任美國國務院「中國大陸、台灣、蒙古」科科長，他認為，美國對台政策不是因應中國大陸而出現的產物，它是美國面臨外在挑戰的結果，美國對台灣的支持是兩黨相同，而非共和黨或民主黨單一為之，美國對台灣防衛承諾將不會改變。

唐安竹預期美國與中國大陸的雙邊關係不會有重大突破；拜登上任後，美國與中國大陸將不可避免地在某些領域上仍會持續衝突，但在某些部分則可以合作，拜登的做法將會比較彈性。他也引用美國皮尤研究中心（Pew Research Center）民調表示，在受訪的14個民主國家中，民眾對中國大陸的反感度達到18年來歷史新高，中國大陸與澳洲、歐洲的衝突正在深化。

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