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「別全靠軍售」　美國防部前官員：台灣如何因應非戰爭狀態？

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▲▼ 中華民國-美國線上論壇（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）。（圖／國民黨智庫提供）

▲中華民國-美國線上論壇（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）。（圖／國民黨智庫提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國家政策研究基金會15日舉行「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）。與會的前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，中國大陸希望能脫離對西方產業鏈的依賴，不再受西方控制，他也認為，台灣的安全不是全靠軍事，軍售預算不是對或錯的問題，而是台灣要如何面對來自中國大陸的挑戰，非戰爭時期應如何規劃，戰時又該如何因應。

這是國家政策研究基金會今年舉辦的第二次「中華民國-美國線上論壇」，副董事長連勝文擔任主持人，與談人包括國民黨主席江啟臣、美國前駐緬甸大使米德偉、新加坡國立大學資深訪問學者唐安竹、國政基金會國安組召集人林郁方及前外交部次長夏立言，以「拜登當選對中華民國的機會與挑戰」為主題，展開視訊論壇。

江啟臣以國民黨主席身份強調，國民黨堅持親美立場，期盼和美國各方維持密切關係，並就各類議題，彼此進行廣泛交流，期許國民黨扮演稱職的在野黨角色，反映台灣中道、理性的民意，並希望國民黨的立場能獲得美國政府與民間支持。

夏立言則表示，在國民黨上一次執政的8年期間，美國官員曾形容那是台美關係最佳時期，而兩岸也能和平對話，台海的戰爭威脅降到最低，更不可能會把美國捲入任何衝突當中，這是華府支持馬英九的大陸政策之主因。

對中國大陸的觀察，唐安竹指出，北京的核心政策不會改變，仍將是個人統治與強硬路線。中國大陸強調第14個「5年計畫」及「中國製造2025」，希望能脫離對西方產業鏈的依賴，不再受西方控制。

唐安竹認為，台灣的安全不是全靠軍事，軍售預算不是對或錯的問題，而是台灣對自己的國家安全的承諾與努力，占GDP多少不是重點，而是要如何面對來自中國大陸的挑戰，和平時期應如何規劃，戰時又該如何因應。

唐安竹也強調，強大的軍隊可以嚇阻解放軍，平日做好戰爭準備，採取小而精的非對稱戰略，例如採購無人機、水雷及加強海岸防衛力量等。足夠的國防經費可以給予現代化的軍隊良好的武器，這些關係著軍隊士氣及募兵成效。

此外，林郁方也提問，拜登政府未來是否考慮重新加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），他認為美國若加入CPTPP，中華民國也會有較佳機會加入？唐安竹回應，美國與其他國家合作，同時也創造機會給台灣，但台灣需要自己也要與CPTPP的會員國打好關係，因為只要一個國家反對，就沒辦法進入這個組織。

▲▼ 中華民國-美國線上論壇（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）。（圖／國民黨智庫提供）

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