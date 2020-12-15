中華醫大餐旅廚藝社社長王禹璁　獲頒「技職之光傑出獎」

▲中華醫大餐餐旅廚藝社社長王禹璁（左）獲教育部頒發「技職之光傑出獎」，恩師黃裕文（右）陪同向曾信超校長呈獻成果、分享榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部2020第16屆技職之光選拔，中華醫事科技大學餐旅系廚藝社社長王禹璁，獲頒技職傑出獎證照達人獎項，王禹璁在恩師黃裕文的陪同下，帶著獎座向校長曾信超獻成果，分享得獎的喜悅；曾信超校長讚揚王禹璁的表現為全校學生做了最棒的示範，是華醫之光。

教育部日前在台大校友會館舉行2020第16屆技職之光頒獎典禮，中華醫大餐旅系廚藝社社長王禹璁在全國1467件申請人中脫穎而出，榮獲技職傑出獎─證照達人殊榮，由餐旅系指導老師黃裕文陪同前往領獎，接受教育部部長潘文忠親自頒發獎座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

技職之光選拔活動是教育部為鼓勵技職校院表現優異的師生而設置的年度選拔，主要在獎勵及表揚踴躍參與國際性競賽爭取榮譽，以及在國際創新發明與專業證照等領域表現優異的學生，今年選拔結果，中華醫大餐旅系廚藝社長王禹璁同學榮膺殊榮。

王禹璁從中華醫大餐旅系畢業後，轉換跑道攻讀醫技系碩士，目前是中華醫大醫技系碩二學生。從大學時代就從旁鼓勵及指導王禹璁的恩師黃裕文表示，王禹璁雖然轉攻醫技碩士，但不忘情於廚藝的精進，希望為自己打造斜槓人生，為了能在廚藝技術精進，經常利用課餘時間自我提升，幫華醫奪下多項廚藝競賽大獎，個人也勤奮努力練習技術，目前共考取18張乙、丙級證照，堪為同學間學習的技職典範。

王禹璁對於獲得2020技職之光獎座謙虛表示，因為餐飲讓人生累積更多精彩的故事，「台上一分鐘，台下十年功」，他認為如果覺得自己不如別人聰明，那就要比別人更努力學習，多花時間讓自己精進，勤能補拙，一定能夠克服困境。王禹璁也特別感謝餐旅廚藝社黃裕文傾力指導，讓他可以及時修正自己不足的地方，願意把這份殊榮與學習路上曾經幫助過他、指導過他的師長和同學分享。

曾信超校長對王禹璁的表現讚譽有加，當場豎起大拇指讚揚是華醫之光，並期許全校同學多多向王禹璁學習，成就自我。

網路好評滿滿、一用上癮