台南市副市長許育典率員訪視中華醫大　校方請命仁德滯洪池照明闕如

▲台南市副市長許育典率市府相關局處人員，到中華醫大與校方進行校園安全座談。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府副市長許育典6日上午，率領員到中華醫事科技大學進行校園安全座談，校方向副市長請命，請市府及相關單位協助增設操場後方的仁德滯洪池堤岸道路照明設備，三爺溪防洪工程完工後，溪邊南北兩側產業道路也應裝設路燈、監視器，以維護師生和鄰近居民的活動安全。

馬來西亞女大生被勒殺的不幸，引發各界對校園安全的重視，位於仁德區的中華醫大也在事發後，由學務處主動發佈警訊給每一位學生，提醒注意安全。此外，更由校長曾信超召集教學總各單位主管、教官、宿舍管理老師等在校安中心召開會議，研擬如何加強校園安全措施，也透過行政會議檢討校園安全應興應革事宜，包括清查校園視覺死角、檢視照明設備、加強校園住宿生晚點名、成立「華宿安全防護隊」號召住宿學生組織志工隊，萬一有學生夜間外出或晚歸需要護送時，及時派人協助。

連日來，曾信超校長更帶領相關主管及校安中心人員逐一巡視校園各角落，對於視覺死角位置要求劃設地圖供師生參考並加強保全巡邏，特別是夜間，因為有進修部的師生出入，除了加強校園的照明設備，也增加監視器的數量，對師生的安全防護更擴及學校外圍3公里內的道路，查看夜間照明情形，及時反映給里長、轄區派出所和區公所，針對有缺失的部份請求協助改善。包括1、孝路有一段沒有路燈；2、文華路二路需加強巡邏；3、仁德國中公車站至學校之間的民安路段昏暗需要加裝路燈照明；4、仁德家樂福的文蓽路與文華一街一帶道路需加裝路燈；5、文華一街建請加裝監視器。

台南市副市長許育典向校方表達黃偉哲市長對校園安全的關心，對學校主動針對校園安全的防護措施投入改善表示肯定，許副市長叮囑警方和區公所、里長等要和學校相互合作，建立聯防系統以確保校園安全。

特別是，中華醫大校地與仁德滯洪池相鄰，會報中，校方向市府及相關單位請命，連結學校操場後方廣達20多公頃的仁德滯洪池，是師生與鄰近居民散步休閒、運動的熱門地點，惟入夜後仁德滯洪池一片漆黑，沒有任何照明設施，加以四周有多條可出入的便道小徑，對在滯洪池畔堤岸道路運動休閒的師生和民眾安全堪憂，建請市府和相關單位協助，在仁德滯洪池區域內裝設照明設備、轄區警方加強巡邏；此外，目前正在施工的三爺溪防洪工程完工後，南北兩側的溪邊產業道路也能加裝路燈和監視器、文孝路部份路段建議加裝路燈。

許育典副市長對中華醫大提出的多項外部需求，當場允諾協助，指示相關局處記錄下來並在最快的時間內完成，尤其是校方所提的幾段道路以最快速度檢視做照明補強和監視器安裝，未施工前請轄區警方加強巡邏，提高見警率。仁德滯洪池池岸道路裝設路燈照明與監視器部份，指示與水利局立即聯繫評估處理，未完成處理之前要求警方加強巡邏，讓台南市的治安維護沒有空窗期。

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