健行好棒盃嘉藥餐旅雙冠軍　高教補助好棒棒

▲嘉南藥理大學餐旅管理系學生榮獲第8屆「2020健行好棒盃」大專組「創意拉花拿鐵」冠軍，及「2020 TA-KAO城市盃全國調酒大賽」花式調酒競賽組冠軍，讓嘉藥師生於有榮焉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

不為疫情所阻，嘉南藥理大學餐旅管理系佳績不斷，先有梁其盛同學榮獲第8屆「2020健行好棒盃」大專組「創意拉花拿鐵」冠軍，接著林其叡同學榮獲「2020 TA-KAO城市盃全國調酒大賽」花式調酒競賽組冠軍，讓嘉藥師生於有榮焉，更鼓舞餐旅系學弟妹，有志一同齊心訓練，挑戰更好的成績。

今年由於新冠肺炎疫情影響，許多競賽都因此延賽甚至取消，優秀選手也失去舞台集合高手同場競技切磋的機會，終於在各界期盼下，「2020健行好棒盃」改以秋季賽形式，吸引超過百位選手在健行科技大學競技。常勝軍梁其盛同學繼榮獲第3屆莫凡比南開盃全國咖啡拉花創意競賽之網路人氣票選與咖啡拉花創意雙料冠軍後，又再次在大專組「創意拉花」奪冠，梁其盛表示，多年苦練拉花，能有所突破並獲得冠軍，要感謝嘉藥師長苦心栽培與指導，讓自己的創意與技巧不斷精進，特別在構圖及明暗對比上更精緻醒目，終於獲得大賽評審青睞與肯定。

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林其叡同學以調酒作品「Formosa」一舉拿下「TA-KAO城市盃全國調酒大賽」花式調酒競賽組冠軍，此次花式調酒競賽指定「台灣茶」為主題，不只要在技術、口感、整體呈現上較勁，還要搭配音樂限時完成作品，難度可謂極高，而林其叡選用凍頂烏龍茶作為主軸搭配甘蔗汁與自製奶泡及用糖絲做成的鹿皮，描述台灣從零成長到國際貿易重要位置，透過茶葉、甘蔗及鹿皮代表著當時貿易商品，緬懷400年前臺灣在大航海時代中的繁榮，林其叡表示，希望以這杯Formosa來紀念屬於臺灣人的輝煌歷史，而能獲得裁判的認同，自己十分開心，也對未來的挑戰與發展更具信心。

民生學院院長王柏森欣慰地說，嘉藥餐旅系人才輩出，師生得獎無數，龔惠君同學榮獲第55屆世界盃國際調酒大賽冠軍，是台灣有史以來首座國際賽調酒冠軍；吳柔文同學亦榮獲第58屆世界盃國際調酒大賽冠軍；鄧杞祝老師則是第4屆亞太盃國際調酒冠軍及第60屆世界盃雞尾酒大賽季軍。梁其盛是後起之秀，勉勵他繼續在咖啡拉花上更加精進，進而參加國際大賽，用自己的一雙巧手拉出令外國人都讚嘆的咖啡拉花。

嘉藥校長李孫榮表示，為鼓勵學生積極參與國際競賽、發明展、三創及考取中高階級證照等活動，嘉藥特訂定「高等教育深耕計畫之技職菁英人才培訓計畫」來補助各項競賽與培訓活動，進而提升學生跨域學習及精進就業競爭力，這次的佳績就是最好證明，李校長特別鼓勵教師和同學持續投入專業競賽，提升本身的實務技能及經驗，累積未來就業競爭力。並將技能傳承給學弟妹，未來高教深耕計畫也將持續補助技職菁英人才培訓計畫，讓學生持續的為自己和學校爭光。

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