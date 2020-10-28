中華醫大護理系加冠薪傳燭火　305位加冠生宣誓成為南丁格爾的傳人

▲2020年中華醫事科技大學護理系加冠典禮28日舉行，305位男女學生，在接受師長加冠後逐一點燭傳光，並宣誓效法南丁格爾的精神，協助醫師診治，務謀病者之福利，過程莊嚴隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年中華醫事科技大學護理系加冠典禮28日舉行，305位男女學生，在接受師長加冠後逐一點燭傳光，並宣誓效法南丁格爾的精神，忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師診治，務謀病者之福利，過程莊嚴隆重。

中華醫大護理系的加冠典禮都在每年5月護師節前夕舉行，惟今年受新冠肺炎疫情影響，許多大型集會活動被迫延後，加冠典禮也延到現在才舉辦，與會各界來賓、學校師長和加冠生，依規定全程戴口罩參加，為加冠典禮留下難忘的畫面和記憶。

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接受加冠的學生有日間部五專四年級甲乙兩班，及四技三年級四班和部份進修部學生共305人，其中，女護生有257人，男護生有48人。加冠典禮是華醫護理系一年一度的盛事，學生接受加冠後系上開始安排臨床實習，到醫療院所實際參與病人的護理照顧實務。

典禮於下午1時在演藝廳舉行，加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽、男護生則以別名牌代替。加冠完成後由系主任唐景俠，在南丁格爾肖像前點燭引光，再交棒給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。

加冠生代表陳昱安、林冠呈帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，竭誠協助醫師的診治，謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。

中華醫大校長曾信超致詞勉勵加冠生，護理科系是華醫創校的基石，52年來為醫療界培育無數的數理人才，而護理系的學生和畢業校友，也業界也受到稱讚，期盼大家要紮實的學好護理專業知能，無論去臨床實習或是以後就業，都要發揮在校所學，給病患貼心、細心的照顧。

台南市衛生局副局長黃文正、中華醫大董事長鄭啟瑞、董事陳葉明容、大台南護理師護士公會理事長劉憶萍等貴賓，也致詞勉勵加冠生是護理界未來的生力軍，要在學習中不斷求進步，用同理心照顧病患，將所學做最好的發揮。此外，永康奇美醫院、中國醫藥大學經營台南市立安南醫院、衛福部台南醫院、秀傳體系經營台南市立醫院、台南新樓醫院、郭綜合醫院等台南地區的大型醫院護理部主管也到場為加冠生祝福。副校長兼主秘楊堉麟、副校長兼教務長孫逸民、護理學院院長謝政蓉等學校主管亦前來觀禮及祝福加冠學生。

典禮的最後播放各加冠班級製作的學習回憶影片，回顧同窗生活的點滴，最後各班並依序上台與師長合照，為加冠典禮留下永恆的回憶。

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