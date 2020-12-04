中華醫大發表《A吃蚊ㄟ特攻隊》自製影片　大肚魚生物防治登革熱

▲中華醫大實踐計畫USR團隊自製《A吃蚊ㄟ特攻隊》、《病媒蚊熱搜隊》宣導影片，曾信超校長（左五）等參與拍攝的師生一起出席影片發表會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學「登革熱防治知行合『醫』實踐計畫」USR團隊，為推廣生物防治，拍攝《A吃蚊ㄟ特攻隊》和《病媒蚊熱搜隊》兩支宣導影片，4日舉行影片發表會，曾信超校長等師生一起觀賞首映，除了分享放養大肚魚吃孑孓外，也將分送影片給鄰近中小學和里鄰作為登革熱防治宣導善盡大學社會責任。

有感於演得比說的好記也好看，學習印象更深刻，中華醫大登革熱防治知行合『醫』實踐計畫團隊這學期開拍兩支登革熱防治宣導短片，由計畫召集人姜泰安副校長結合不同科系師生和衛保組、課外活動組、環安衛中心、公關組等相關單位共同參與，從構想及撰寫劇本到尋找演員、道具製作、拍攝及影片剪輯，大家發揮不同專長群策群力。

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登革熱防治知行合『醫』實踐計畫USR團隊召集人姜泰安副校長表示，每年夏天南台灣登革熱的疫情總是令人擔憂，中華醫大為了確保師生在校園活動的安全，積極投入病媒蚊的防治工作，除了定期清除積水容器、疏通水溝，也利用生物防治法在校園各處水溝放養大肚魚吃孑孓，雙管齊下預防登革熱病媒蚊的孳生，成效顯著，因此特別利用計畫經費籌拍防治宣導影片，為防治成效作紀錄的同時，也能分享給鄰里居民、中小學，號召大家一起來防治登革熱。

這次拍攝的宣導影片共有兩支，分別是《A吃蚊ㄟ特攻隊》和《病媒蚊熱搜隊》。《A吃蚊ㄟ特攻隊》主要在呈現華醫校園水溝放養大肚魚，由校長曾信超與學生親自帶領大家看A吃蚊ㄟ的大肚魚放養水溝的生物防治降低病媒蚊孳生成效；《病媒蚊熱搜隊》則是由師生做趣味造型打扮，實際搜尋校園各處可能淪為病媒蚊孳生溫床的水漥、樹洞、積水帆布、空瓶等，搗毀孑孓生機。

包括曾信超校長等參與影片拍攝的師生都出席影片發表會，雖然是素人演員，但互動自然生動，讓觀賞者在師生的互動中潛移默化學習有效防治登革熱。曾信超校長表示，學校目前育養了上萬隻大肚魚，基於敦親睦鄰，有想要放養大肚魚防治登革熱的里鄰或學校，可以電話（06）2674567轉277洽詢預約登記。

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