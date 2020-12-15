老婆炸雞炸進別人家！夫目睹路邊擁吻　崩潰求償百萬獲賠0元

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子指控在炸雞店工作的黃姓妻子（現已離婚）與林姓男子外遇，不僅一同去日月潭遊玩，還數度在馬路邊親吻、摟抱，狀似熱戀的情侶，種種行為顯然已經侵害到他的配偶權，因此決定向男方提告求償100萬元。然而，桃園地院法官看過許男與黃女的離婚協議書，認為他已經無權請求損害賠償，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

▲許男不滿黃女給他戴綠帽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

許男在判決書中主張，原本與黃女婚後生活單純美滿，哪知道2019年起對方經常找藉口晚歸、行蹤成謎，態度也越來越冷淡，他警覺有異並展開調查，意外發現遭戴綠帽，「她時常從基隆跑到桃園陪林男工作、用餐，還做出擁抱、親吻等親密行為，甚至一同出遊過夜，感情密不可分，狀似熱戀中的情侶。」

許男表示，黃女除了偶爾會到林男家過夜，2019年9月4日還相約一起到日月潭玩，並下榻於附近的民宿，怎麼看都不像是單純的朋友關係，同年11月6日甚至跑到對方的工作地點陪伴，下班之後一起去吃晚餐、約會，數度於路邊親吻、摟抱；這些都是他親自蒐證的結果，攤牌之後婚姻關係瞬間破滅，最終兩人選擇協議離婚，事後越想越不甘心，因此決定向男方提告求償100萬元。

▲林男堅稱黃女是隱瞞已婚身分與他交往。

對於上述指控，林男雖然沒有出庭，但他在答辯狀中反駁，與黃女認識之時並不知道對方已婚，直到今年1月8日才知曉自己意外變成小王，後來許、黃協議離婚，條件是他和女方要共同賠償20萬元，而且是給了錢才去辦理離婚登記，如今錢給了、人走了，許男卻一再拿這件事要求賠償，顯然不合理。

桃園地院法官認為，許男指控黃女在婚姻關係存續期間出軌，經常到林男的工作地點陪伴、曾有通姦行為等等，但都沒有提出任何足以佐證的證據，這部分難以採信；此外，雙方離婚時的確有在協議書上載明要先賠償20萬才能辦理登記，既然已經給錢和解，他的損害賠償請求權自然也消滅了，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。