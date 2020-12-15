3寶人妻甜曬「小王同款定情刺青」　夫翻照片綠炸！怒討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

育有3名子女的林姓人妻瞞著家人與林姓小王熱戀，不僅互傳鹹濕訊息，身體還紋有同款「情侶刺青」，結果被黃姓丈夫抓包，遭提告求償100萬元。新竹地院法官衡量雙方受侵害程度、經濟狀況等因素後，裁定兩人應賠償黃男20萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲林女與林男身上有相同款式的刺青。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

黃男在判決書中提到，和林女是在2002年間結婚，婚後育有3名子女，林男明明知道這件事，卻還是展開追求，兩人大約是從2019年3月間開始透過手機通訊軟體聊天，內容除了不堪的對話、多張親密自拍照片，言語間還透露曾多次親熱，他們的身體上甚至紋有相似度極高的刺青圖案。

黃男無意間發現妻子的「祕密」，這才驚覺遭戴綠帽，精神上受到極大痛苦折磨，今年6月前往醫院身心科接受心理及藥物治療，至今病況仍未好轉，因此決定向兩人提告求償100萬元。

對於上述指控，林女和林男皆無異議。新竹地院法官認為，兩人在手機通訊軟體中的對話曖昧，甚至存有相擁、親吻的親密照片，後背、腰部還有相同文字的字體刺青，雙方互動顯然已經超過一般異性友人之間的正常社交程度，考量到他們與黃男之間的經濟差距、受侵害程度等因素，最終裁定應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。