驚險3秒瞬間曝！他推嬰兒車下車「遭公車門夾」　怒找司機理論

記者張君豪、陳羿妏／台北報導

台北市南港展覽館公車站13日晚間發生一起公車夾人事件！一對推嬰兒車的夫妻正準備走下306公車，孰料，司機疑似沒注意到仍有乘客要下車，便直接關起門，當場夾住該名準備推嬰兒車下車的人夫。對此，案發監視器畫面也曝光！

▲男子準備推嬰兒車下車，遭公車門夾住。（圖／記者張君豪翻攝）

回顧事發經過，女網友於臉書社團「我是南港人」PO文提到，她與丈夫13日晚間9時40分推嬰兒車準備於南港展覽站下車，孰料，她與嬰兒車的後車輪先下沒多久，司機未見其丈夫「半蹲、正抬著前輪要下車」，隨即關上門，當場夾住丈夫，直到車上一群乘客喊出「欸～」司機才終於停車。

女網友驚魂未定地表示，「還好人沒怎麼樣，最怕是人摔出車外被輾過怎麼辦，真的太恐怖了....也還好寶寶坐推車一定會繫上安全帶，司機都沒在看後照鏡的嗎？」

▲女網友還原丈夫遭夾經過。（圖／翻攝臉書社團「我是南港人」）

根據監視器畫面，人夫半蹲正準備將嬰兒車帶下車，孰料，公車無預警關門3秒，夾人的瞬間讓在場民眾全嚇傻，而這名人夫更是氣憤拍打公車，衝到前門找司機理論。不過，針對是否有報案提告，南港警分局、交通分隊均表示未接獲民眾報案、無受理查處資料。

▲▼男子遭夾後，氣得衝到前門找司機理論。（圖／記者張君豪翻攝）

事情於網路曝光後，網友紛紛留言痛批，「太誇張了」、「太誇張了！好險沒事」、「很多公車司機素質極低呀！我最常遇到306、299的公車，開車都很誇張」，也有網友表示「建議可以打去總公司投訴」、「盡量從前門下車。至少司機看得到」。

▼3秒驚險瞬間，讓一旁路人全看傻。（圖／記者張君豪翻攝）