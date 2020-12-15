　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲醫師身為超市常客，竟與人妻店員譜出婚外情...（示意圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名醫師去年5月常到一家連鎖超市購物，與人妻店員小麗（化名）逐漸熟識，竟譜出不倫戀，不僅多次在路邊、停車場的車內激戰，還用LINE甜蜜傳訊「自己要吃飽飽」、「想妳」等語。台中地院審理後，本月9日判決醫師應賠償30萬元，仍可上訴。

判決書指出，小麗與丈夫1993年9月1日結婚至今，育有3名子女，在某知名超市擔任店員。去年5月，一名醫師經常到店內購物，進而結識小麗，竟開始暗通款曲，時常在路邊、超市停車場「車震」。

去年7月，丈夫發現小麗LINE跳出訊息，點開查看，竟驚見妻子與陌生男子互稱「老公」、「老婆」，還親暱互傳「好想每天都能看到妳」、「自己要吃飽飽」、「老婆最疼老公了，想妳」、「親愛的兩天沒看到你，心裡怪怪的」。

丈夫不可置信，進一步查看對話紀錄，結果發現對方不僅拐走他的妻子，還不斷以「愛我嗎」、「妳現在沒有自由」等語勸說離婚。真相曝光後，丈夫飽受煎熬，必須服安眠藥才能入睡，因此氣憤求償200萬元。

法院審理時，醫師坦承與小麗互傳訊息，但強調那都是「朋友間的玩笑話」，他無意侵害對方的配偶權，也沒有證據證明他跟小麗發生過關係，所以僅願意賠償15萬元。

不過，法官認為，侵害配偶權的行為不以通姦為限，上述對話內容互動親暱，明顯逾越一般朋友交往之情誼，更何況2人互稱「老公」、「老婆」，時常互表想念及愛意，早已超過社會一般通念所能容忍之範圍，破壞夫妻婚姻生活圓滿，令原告身心煎熬，考量原告是汽車維修工、被告是醫師，因此判決賠償30萬元，全案仍可上訴。

▼台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼台中司法大廈包含台中地檢署與台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡…醉倒路邊落網

結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

台南公寓夜間大火！5貓咪受困慘死　6樓3房全面燃燒

台中公車撞上！16歲女高中生困車底「雙腳撕裂傷」　同學目睹驚嚇

煞不住！板橋阿嬤騎車違規左轉　被水泥車撞「卡車底」骨盆碎了

北上做酒店月入10萬遭軟禁！19歲女困淡水12天…即刻救援過程曝光

高雄長腿女大生遭強扯破衣！25歲男「尾隨20公里」：看到女人會興奮

台南龍崎182線道路傳大型重機車疑過彎自摔　騎士重傷送醫身亡

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

彰師大階梯超詭異「7人被絆倒」　網揭開連環摔真相：高度差所致

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡…醉倒路邊落網

結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

台南公寓夜間大火！5貓咪受困慘死　6樓3房全面燃燒

台中公車撞上！16歲女高中生困車底「雙腳撕裂傷」　同學目睹驚嚇

煞不住！板橋阿嬤騎車違規左轉　被水泥車撞「卡車底」骨盆碎了

北上做酒店月入10萬遭軟禁！19歲女困淡水12天…即刻救援過程曝光

高雄長腿女大生遭強扯破衣！25歲男「尾隨20公里」：看到女人會興奮

台南龍崎182線道路傳大型重機車疑過彎自摔　騎士重傷送醫身亡

SBL／九太明年轉戰P.League+？　沈會承：絕無可能

人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

台灣黑熊遭3子彈貫穿　踩中「山豬吊」前掌潰爛只能截肢

汐止淋雨1月…女開車傻眼「真的發芽了」！居民笑噴：我坐墊長青苔

桃園文昌公園地下停車場啟用　汽車及重機每小時收費40元

外派越南妻要求「結紮」！鴻海男血淚控訴　開庭後全都變了

中天訂閱逆天飆高「破200萬」　館長數據分析：反骨男孩還比較強

曾經是拜登對手…民主黨新秀「同志市長」　成運輸部長大熱門

旺旺米餅公布「檢驗合格報告」100%台灣米　衛生局：再驗超標就罰

純情女相親！37歲名牌男「月薪10萬」開3條件逼婚：把貓送走

萌犬「懶得走」秒開啟省電模式　嫩白肚擼地主人超無奈：要多懶

社會熱門新聞

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

正妹直播被「飛車搶劫」嚇哭！台北男去阿公店狂歡醉倒

臨檢台北女！警強搜包嗆：我知法犯法又怎樣

人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

阿嬤騎機車違規左轉　遭水泥車直接撞

台南公寓夜間大火　5貓咪受困死

「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：我們命不是命

正妹實況主走在三重街頭遇飛車搶劫

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」

7人PO蔡政府吃6980元便當！5法院全判免罰

更多熱門

相關新聞

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」

國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」

擔任工程師人夫主張，擔任國小總務主任竟違反擔任同校任教英語的妻子多次迫使她前往汽車旅館發生性關係，向總務主任求償150萬元。總務主任稱他只是幫忙協助課業問題，因英語老師曾留學美國觀念新穎互動才會較沒保持距離，兩人並沒有不正當交往關係，自己被求償才比較像是被仙人跳。經查發現兩人多次開房間，並沒違反人妻意願，最後士林地院判賠15萬元。

空姐妻囂張出軌網友！尪毀滅性復仇獲法院力挺

空姐妻囂張出軌網友！尪毀滅性復仇獲法院力挺

醫師揪人妻「超市停車場激戰」！

醫師揪人妻「超市停車場激戰」！

爸接女兒下課驚見「出軌」　22秒偷心崩潰

爸接女兒下課驚見「出軌」　22秒偷心崩潰

人妻偷吃鬧離婚！見老公「心臟病發」倒地亡：別裝了

人妻偷吃鬧離婚！見老公「心臟病發」倒地亡：別裝了

關鍵字：

婚外情偷吃出軌

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫

日本超紅心理測驗看你的真實個性

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

董至成吻上吳怡霈發展第二春

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面