人妻戰醫師！超市停車場激情一夜　老公見LINE對話「吃飽飽」失眠

▲醫師身為超市常客，竟與人妻店員譜出婚外情...（示意圖／記者張一中攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名醫師去年5月常到一家連鎖超市購物，與人妻店員小麗（化名）逐漸熟識，竟譜出不倫戀，不僅多次在路邊、停車場的車內激戰，還用LINE甜蜜傳訊「自己要吃飽飽」、「想妳」等語。台中地院審理後，本月9日判決醫師應賠償30萬元，仍可上訴。

判決書指出，小麗與丈夫1993年9月1日結婚至今，育有3名子女，在某知名超市擔任店員。去年5月，一名醫師經常到店內購物，進而結識小麗，竟開始暗通款曲，時常在路邊、超市停車場「車震」。

去年7月，丈夫發現小麗LINE跳出訊息，點開查看，竟驚見妻子與陌生男子互稱「老公」、「老婆」，還親暱互傳「好想每天都能看到妳」、「自己要吃飽飽」、「老婆最疼老公了，想妳」、「親愛的兩天沒看到你，心裡怪怪的」。

丈夫不可置信，進一步查看對話紀錄，結果發現對方不僅拐走他的妻子，還不斷以「愛我嗎」、「妳現在沒有自由」等語勸說離婚。真相曝光後，丈夫飽受煎熬，必須服安眠藥才能入睡，因此氣憤求償200萬元。

法院審理時，醫師坦承與小麗互傳訊息，但強調那都是「朋友間的玩笑話」，他無意侵害對方的配偶權，也沒有證據證明他跟小麗發生過關係，所以僅願意賠償15萬元。

不過，法官認為，侵害配偶權的行為不以通姦為限，上述對話內容互動親暱，明顯逾越一般朋友交往之情誼，更何況2人互稱「老公」、「老婆」，時常互表想念及愛意，早已超過社會一般通念所能容忍之範圍，破壞夫妻婚姻生活圓滿，令原告身心煎熬，考量原告是汽車維修工、被告是醫師，因此判決賠償30萬元，全案仍可上訴。

▼台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）