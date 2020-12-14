國小主任被控硬上人妻喊冤：開2年房間「看影片」...她留美較開放

▲新北一名工程師人夫主張妻子任教新北汐止區某國小英語老師，卻與總務主任婚外情，憤怒提150萬求償。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名工程師人夫，指控妻子小玲同校的國小總務主任阿強，脅迫小玲開房間、強逼發生性關係，工程師向阿強求償150萬。阿強否認，稱小玲是英文老師留學美國，觀念新穎，兩人互動才較未保持距離，且上摩鐵只是「看影片」，被求償反像是遭仙人跳。士林地院審理認定，開房間並未違反小玲意願，判阿強只須賠15萬元。

人夫提告表示，和妻子小玲2014年結婚，但2018到2019年間，小玲卻和阿強（化名）利用週三或週五下午，前往汐止、基隆汽車旅館開房間。人夫強調，小玲是被強迫才會前往摩鐵，雖校方性平會調查認為她主張遭阿強性騷擾、猥褻都不成立，但小玲「不服提出申復」，此舉可見，小玲是被迫才去摩鐵。

阿強挨告後則強調，絕無違反小玲意願發生性行為，小玲是美國留學回來，觀念比較開放，會去摩鐵只是「看影片」，遭求償150萬，感覺像被仙人跳。

法官則根據性平會調查報告，得知阿強於性平會上稱小玲上課會緊張身體不適，他會幫忙購買藥物、營養品，2人才變得互動頻繁，他也會在放學後載小玲回家、一周至少3次2人中午會外出用餐或買咖啡，有時候會在路邊車上邊吃邊聊，他會有撫摸、親吻等身體接觸，因會親吻，小玲還抱怨車窗玻璃太透明，他去年因而更換黑一點的隔熱紙。

法官認定，小玲2018年2019年多次和阿強發生親密愛撫行為應屬自願，否則怎麼可能屢屢赴約，小玲還贈送阿強衣服和私密藝術照，認為這和一般性侵害或性騷擾被害人的反應大相逕庭。

法官認為，阿強明知小玲已婚，卻踰越同事關係交往，讓阿明大受打擊，審酌雙方身分職業，判應賠償15萬元為適當。

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