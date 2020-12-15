江啟臣：蘇貞昌真的親民就自己去買漫畫　不要帶幕僚

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌買漫畫給孫女，被發現結帳時竟報了行政院統編，畫面在網路瘋傳。國民黨主席江啟臣15日被問及此事時表示，若自己要買，「何必透過行政官員幫你」，真的要親民，就不要帶幕僚，應自己去買。

蘇貞昌13日使用三倍券購買台灣原創漫畫送給外孫女，卻被眼尖網友發現，結帳時竟打上行政院統編，引發熱議。蘇貞昌14日澄清，自己是希望還沒使用振興券的國人要把握最後期限快使用，沒想到「有人多事」、「多此一舉」，15日則再次強調，正請幕僚了解中，盼不要再發生公款不當運用或糊塗辦事的情形。

對此，國民黨主席江啟臣15日上午出席立法院「台灣-英國國會議員交流協會」受訪時表示，他不清楚蘇貞昌去買東西的角色是什麼，若是私人購物，就私底下去買，也不要透過別人去幫忙，就不會發生這些事。

江啟臣表示，若自己要買，「何必透過行政官員幫你」，真的要親民就不要帶幕僚，而是自己去買，蘇貞昌走到書店去買書，大家除了驚訝也會很高興，不用擔心會遇到困難，只要這樣就不會發生這些事。

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