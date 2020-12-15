朱立倫轟漫畫風波「是貪污」：最高行政機關打統編不該成慣例

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫給孫女卻打統編，前新北市長朱立倫15日受訪表示，行政院作為最高行政機關，院長是公務員表率與最高首長，自己發生這樣的事情，不但要清楚表態，且嚴格徹查，行政院不可以讓外界認為這是慣例。

▲朱立倫聲援反萊豬絕食靜坐、探視發起人沈智慧。（圖／記者林敬旻攝）



朱立倫上午探視正在絕食抗議的前立委沈智慧後受訪時表示，公私不分就是貪污，蘇貞昌一定要清楚表態，蘇今天回應媒體稱這是一個「糊塗事」，但是這不是糊塗事，這是完全錯誤的事。

蘇貞昌日前參訪漫畫基地，呼籲尚未領用三倍券的人趕快領取，還親自用三倍券購買漫畫，卻再度被網友抓包結帳時報了行政院統編。蘇貞昌15日在立院備詢前表示，自己就是「多事的人」，已經責成秘書長了解避免再度發生。

蘇貞昌表示，謝謝媒體、網友發現有打統編這樣的糊塗事，已責成秘書長，對於公款不當運用、糊塗辦事、多此一舉，將會好好了解，機制上不要再發生。

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