「不看重行政院長這個位置」　蘇貞昌：只看是否對得起天地人民

記者林銘翰／台北報導

美國豬肉將於明年元旦開放進口，無黨籍立委高金素梅15日質疑，總統蔡英文心中沒有人民、只有美國，推行萊豬政策幾乎都倒向美國。對此，行政院長蘇貞昌表示，這樣的說法並不正確，作為行政院長要對立法院負責，但作為一個台灣人、一輩子從政的公職人員，自己並不看重行政院長這個位置，看重的是自己是不是對得起天地、人民，「我當年態度這樣，今天態度依然如此」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌15日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。高金素梅質詢時表示，政府開放美豬美牛進口的軌跡與過往都不同，質疑行政院為何不排除高風險部位、不推出三管五卡、以及為何沒有附帶限制條件，並質疑蔡英文心中沒有人民、只有美國。

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇貞昌表示，今天不論由誰執政，都一定要負責維護人民的安全，「在野黨都很盡力，不管是誰在野」，有時在執政時講的話，到了在野不一樣；有時在野時講的話，到執政也有不一樣，確實也都有變化。

蘇貞昌說，蔡英文絕對把台灣人民與食品安全放在心中，也有責任排除台灣與美國之間的貿易障礙，台灣才能大大走出去，這是作為執政者必須扛在肩上面對的問題，政府宣布開放美豬美牛進口也不是突襲，相關部會按部就班，一定將維護人民的安全擺在第一，進一步消除與美國的貿易障礙，讓台灣的豬肉還可以銷出去，創造出三贏的局面。

蘇貞昌指出，作為行政院長要對立法院負責，但作為一個台灣人、一輩子從政的公職人員，自己並不看重行政院長這個位置，看重的是自己是不是對得起天地、人民，哪怕自己當年擔任民進黨主席，當國際標準(CODEX)出來後，他就站出來說民進黨是理性政黨，會尊重相關標準也會持續監督政府，「我當年態度這樣，今天態度依然如此」。

蘇貞昌也說，今天政府要保護國人健康，「作為行政院長我要負責做到」，他已經要求相關部會，從源頭到餐桌通通要做到逐批檢查，絕對按照國際標準與科學證據辦理，進口的肉品標示沿路跟著肉走，不能有任何含糊，政府一定嚴查嚴辦。

蘇貞昌強調，政府將食品安全擺在第一順位，同時要讓台灣走向國際，也一定照顧國內養豬產業，讓國內養豬產業不但品質提升，還可以賺國際的錢，今天蔡英文也是這個心意，自己負責執行到位。

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