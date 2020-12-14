新研究曝！新冠患者「自體抗體」異常害惡化　放過病毒卻攻擊大腦

▲電子顯微鏡下，遭新冠病毒感染致逐漸凋亡的人體細胞。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球新冠疫苗積極研發中，美國耶魯大學最新究指出，罹患新冠肺炎的患者體內血液中含有大量錯誤的自體抗體，這些抗體並不會擊退入侵的病毒，而是針對器官、組織與免疫系統本身，依作用的劇烈程度可能導致症狀變嚴重，並使病情持續很長一段時間。

根據《衛報》報導，耶魯大學研究人員最近發現，新冠肺炎患者血液中與未感染者相比，存在著大量的異常抗體，這些「自體抗體」阻斷了防禦病毒的免疫反應，消滅有益的免疫細胞，並從多個方面攻擊身體，例如大腦、血管、肝臟、結締組織與胃腸道等。且進一步的實驗也證明，患者血液中的自體抗體越多，病情就越嚴重，甚至比患有狼瘡等自身免疫性疾病病友的抗體還多。

參與研究的耶魯大學免疫生物學家林亞倫（Aaron Ring）表示，新冠肺炎患者產生的自體抗體實際上會干擾對病毒的免疫反應，並攻擊身體受損的部位，「我們相信這些自體抗體對患者是有害的，且由於抗體可以持續很長一段時間，將使病毒獲得長時間的發展。」

研究團隊針對194名不同程度的新冠感染者進行自體抗體篩選，抗體可以鎖定超過3000種人類蛋白質，透過附著在病毒表面的蛋白質使病毒失去活性，但這些自體抗體的型狀是錯誤的，導致它們附著在人類細胞而非病毒的蛋白質上。報導指出，雖然部分患者在染疫前就明顯存在抗體，但隨著病情發展，其他患者也出現抗體且反應加劇，導致病情更加嚴重。

報導稱，科學家們也認為，新冠肺炎惡化的原因，不僅是自體抗體作用，而是同一名患者體內出現了許多不同的抗體，「這些五花八門的反應總和可以解釋大部分的臨床變異。」林亞倫補充，新冠病情後期綜合症似乎是在新冠病毒清除後由自體抗體所引起的，如果屬實，用於風濕性疾病的免疫抑制療法，將可能對病情帶來幫助。

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