新冠疫苗接種「白宮高層優先」遭砲轟　川普急澄清！要求延後施打

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國最快14日就能施打輝瑞新冠疫苗，外傳總統川普、副總統彭斯及其他白宮高層官員，都將接受第一波疫苗接種。只不過，川普13日晚間透過推特宣布，現階段沒有接種疫苗的計畫，且白宮人員優先施打疫苗的作法現已喊卡。

綜合彭博、Axios新聞網站報導，美國政府已把醫護人員、長照中心員工及住民等族群列為優先接種對象，依據先前消息，為了確保政府能夠順利運作，白宮高層數日內將優先施打輝瑞新冠疫苗，其中也包含川普及彭斯。但白宮擁有優先接種權的作法引起抨擊聲浪，因川普陣營過去並未重視自家政府發布的防疫指導方針。

不過，川普現已否認「白宮優先」的做法，同時強調自身並非首波接種疫苗的對象。他13日發推文指出，「除非有特殊需求，否則白宮人員將於專案後期才會接種新冠疫苗，我已經要求做出這項調整，我現在也沒有施打疫苗的計畫，但期待在適當時機這樣做。」

2名知情人士指出，疫苗接種計畫的規模現階段還有待確認，且未知川普拒絕讓白宮官員先行施打的後果。國安委員會發言人尤約特（John Ullyot）13日透過聲明指出，政府行政、國會、司法3大部門將會優先施打疫苗，最快14日就會接種。

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

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