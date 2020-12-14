快訊／確診前均無症狀！新冠肺炎再+4　分別自菲律賓、印尼入境　

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自菲律賓、印尼入境，確診前均無症狀，有20名接觸者被列為居家隔離。

根據指揮中心統計，國內目前累計740例確診，分別為648例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、606人解除隔離，其餘住院隔離中。

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發言人莊人祥表示，案738為菲律賓籍20多歲女性，今(2020)年11月26日來臺工作(非移工)，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月11日檢疫期滿後，12月12日至醫院採檢，於今日確診(Ct值33)。已掌握個案接觸者共18人，其中10人列居家隔離，8人列自主健康管理。

案739為菲律賓籍20多歲男性移工，今年11月20日來臺工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月3日檢疫期滿前採檢結果為陰性，12月12日自主健康管理期滿後，由仲介安排就醫採檢，於今日確診(Ct值31)。因個案無症狀，且集中檢疫及自主健康管理地點均為一人一室，未與他人接觸，尚無須匡列接觸者。

案740為印尼籍20多歲男性漁工，今年11月26日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案12月11日檢疫期滿後，由仲介安排專車就醫採檢，於今日確診(Ct值31)。已掌握個案同車接觸者共9人，因未落實佩戴口罩，列居家隔離。

案741為印尼籍40多歲女性移工，今年11月19日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案曾於11月28日及12月2日分別接受「1127印尼專案」及檢疫期滿前採檢，結果均為陰性。個案12月4日檢疫期滿後，由仲介安排至醫院體檢並暫宿移工宿舍，12月7日再由仲介安排至住所自主健康管理；12月11日因雇主要求至醫院採檢，於今日確診(Ct值32)。已掌握個案接觸者共3人，其中1人在12月4日至6日間於移工宿舍同住，列居家隔離，其餘列自主健康管理。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新增4例境外移入COVID-19病例，分別自菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）