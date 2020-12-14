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南韓疫情失控！總統文在寅支持度「連2周慘跌」...創上任以來新低

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記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅的民調持續慘跌，創下2017年上任以後的最低紀錄！根據民意調查機構Realmeter（리얼미터）統計，文在寅的支持度下跌至36.%，較上周下滑0.7個百分點，執政黨共同民主黨的支持度也落後於在野第一大黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨），分析指出民意下跌的因素，恐怕與新冠肺炎（COVID-19）疫情有關。

▲▼文在寅支持度連續2周慘跌，創下上任以來的新低。（圖／達志影像）

▲文在寅支持度連續2周慘跌，創下上任以來的新低。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，韓媒YTN委託Realmeter機構於本月7至11日向南韓境內2531名18歲以上民眾進行民意調查。結果顯示，文在寅的支持度從上周的37.4%下跌至36.7%，而負面評價則從57.4%上漲至58.2%，連續2周創下上任以來新低。

釜山、蔚山、慶尚南道民意支持度下跌6個百分點，首爾下跌4.2個百分點；而20至29歲年齡層的支持度跌幅為最大。

▲▼文在寅支持度(藍條)不斷呈下跌趨勢。（圖／翻攝自Realmeter）

▲文在寅支持度(藍條)不斷呈下跌趨勢。（圖／翻攝自Realmeter）

分析指出，此次文在寅支持度下跌的原因，在於政府被指控應對疫情不力，即便提升防疫層級卻還是無法控制住激增的確診者；另外，文在寅對法務部長秋美愛（추미애）與檢察總長尹錫悅（유석열）之爭的態度、向國際藥廠預購新冠疫苗、民主黨強行處理《高位公職者犯罪搜查處法》等，也是造成民調下跌的因素。

在政黨支持度上，文在寅所在的共同民主黨僅30.8%，略輸國民力量的31.6%，而國民的黨（국민의당）為7.5%、開放民主黨（열린민주당）為6.1%、正義黨（정의당）為4.4%。

►南韓防疫被批慢半拍！單日破千人確診新冠...首都圈580人等嘸病床

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