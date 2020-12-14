櫻花妹擇偶條件曝光！165cm↑「至少」比星野源帥...網批太嚴苛

▲日本女性對於「普通男性」的定義曝光。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／綜合報導

日本媒體近日針對一般女性結婚的擇偶條件進行討論，並歸納出大部分日本女性認為的「普通男性定義」，其中在外貌方面，基本上只要求身高超過165公分即可，另外至少要長得像日本男星「星野源」。在乾淨程度上，則是要求「鼻毛不能岔出來」。在經濟層面上，在東京工作的男性年收要超過500萬日幣，住在其他地區則至少要是大企業或是公務員。

日本一檔節目日前整理了女性在尋找結婚對象時，對於「普通男性」的定義，然而所謂的「普通男性」標準似乎太過嚴苛，引發熱議，相關話題更一度衝上推特熱搜。一名婚友社的諮商師接受採訪時透露，許多女性來諮詢時都會說自己要求沒有很高，只要找到「普通的男性」就好，但是在被問到預期的長相時，卻有很多女性表示，「只要星野源那個程度就好。」意即認為，星野源的長相是「基本條件」。

▲許多櫻花妹認為老公至少要長得比星野源帥。（示意圖／路透）



日本女性對於普通男性的定義中，在外表方面，除了顏值「至少」要像星野源以外，身高只要165公分以上即可，體重則可在60~80公斤區間。另外，平常也要養成到健身房運動的習慣。而在學歷上，至少要是日本大學、東洋大學、駒澤大學等大學畢業。如果是住在東京的男性年收入則至少要500萬以上，非東京地區必須任職於大企業或是公務員。

另一方面，日本女性認為，普通男性每天睡前都要擦化妝水，而「鼻毛不能岔出來」、「不能有體臭」、「一個月要至少理頭髮1次」等也都是對於普通男性的定義。

對此，許多鄉民傻眼表示，「對星野源也太失禮了吧」、「怎麼感覺比直接要求要帥哥還難」、「這些人如果真的這麼想的話，就一輩子去婚友社吧」。

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