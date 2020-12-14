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台鐵瑞芳=猴硐間14日單線雙向行車　24hr邊坡監控確保行車安全

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記者郭世賢／新北報導

台鐵瑞芳=猴硐間K12+233處於4日因邊坡坍方路線中斷，動員工務、電務及電力等單位超過1千人次積極搶通，14日恢復單線雙向行車，因考量行車安全，行經該區間列車採限速40公里慢行通過，行車時間略有延誤，截14日中午12時止，共計延誤38列次，每列次平均延誤14分，影響旅客人數4190人；為降低對於旅客行程的影響，持續由交通部公路總局協助協調客運業者加開台北=宜蘭、花蓮間班車以疏運旅客，截至14日中午12時止，共開行客運578班次（含加開70班次），疏運旅客1萬1800人次。

台鐵局表示，瑞芳-猴硐間坍方路段位於距離軌道90公尺遠之高邊坡處，因連日大雨造成大規模頁岩層滑動走山，破碎岩層夾雜土石，破壞既有擋土設施，約向軌道側滑動10～15公尺，且滑動至軌道東、西正線上方。

▲▼猴硐鐵路修復空拍。（圖／記者林振民攝）

▲台鐵瑞芳=猴硐間14日單線雙向行車，24hr邊坡監控確保行車安全。（圖／記者林振民攝，下同）

台鐵局張政源局長邀集公路總局、農委會水土保持局、臺灣世曦、聯合大地顧問公司等專業單位緊急研商後，為避免斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，朝邊坡減壓、控制土壤含水量、清除不穩定土石、穩定邊坡等面向進行，並針對該處坡面主要清除上方砂岩並依岩層節理進行修坡，並加設全測站監控共28處坡面，以儀器及人力24小時監控邊坡，其中東正線於13日搶通，經軌道路線、號誌及電車線之運轉測試確認安全後，於14日恢復單線雙向行車。

台鐵局表示，針對緊鄰災害邊坡的西正線，臺鐵局規劃施作孔徑較大之排樁擋土牆，以防止頁岩滑動，始得清除路線上之邊坡及岩盤。另上邊坡保護及穩定部分，設置格框護坡、固定錨筋、噴凝土以加強穩固邊坡。

▲▼猴硐鐵路修復空拍。（圖／記者林振民攝）

▲猴硐鐵路修復空拍。

台鐵局說，控制土壤含水量則規劃施作截水溝、洩水管及水平排水管等措施防止土層含水量過高，並設置水位計、傾斜管等地工監測，持續監控坡面穩定狀態。因頁岩盤滑動侵入路線，為避免冒然施工擾動破碎岩盤，臺鐵局刻正由專業工程顧問進行地質鑽探測量岩盤深度，並將同步邀請大地、地質等專家學者研商，以確認後續工法、工序及評估西正線通車期程。

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