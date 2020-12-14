快訊／恐怖黑衣男抓到了！「停紅燈想認識」竟狠拉女大生下車

記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

高雄一名女大生昨（13日）晚間8時許獨自騎車返家途中，遭一名陌生男子跟蹤，2人停等紅燈時，對方還突然詢問「我可以認識妳嗎？」而她嚇得催油門加速逃離，卻反被男子試圖拉下車，所幸她最後逃跑成功，趕緊報警處理。對此，稍早最新消息傳回，目前嫌犯已落網，初步了解為一名年約25歲的男子，至於詳細事發原因，警方將於今（14日）下午4時30分召開記者會說明。

▲女大生騎車加速逃離現場，不過時隔7秒犯嫌隨即出現在監視器畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧事發經過，一名男子於臉書社團指稱，女友13日晚間8時獨自從旗山騎車回家，於武德殿附近遭一名陌生男子跟蹤，原以為對方只是騎往同一方向，孰料，女友騎到里嶺大橋大十字路口、停等紅燈之際，該名男子竟騎到女友旁邊問「我可以認識你嗎？」

男子提到，女友當下回覆「我不要！」並催油門加速離開，結果男子竟抓住女友外套，打算拉人下車，所幸女友最後逃跑成功，到鄰近加油站尋求協助，並報警處理。據悉，受害女子為高雄某科大一年級學生。

▲女子的外套被嫌犯扯壞 。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，仁武分局接獲報案後，調閱監視器發現嫌疑人騎乘白色機車，穿著黑色上衣，戴白底有條紋的安全帽，而循線追查後，今（14日）稍早已於大寮區順利逮到嫌犯，初步了解是一名年約25歲張姓男子，目前於大寮區某冷凍公司擔任操作員，有多項性騷擾、妨害自由前科，至於詳細狀況，稍後警方將於下午4時30分召開記者會說明。

另外，據了解，張嫌有服用戀物癖藥物，長期於高雄長庚看診，犯案當天有服用藥物，但藥物似乎無法控制行為。