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跨出一大步！校園農村共創火花四射　三大主題農村成果分享

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▲校園農村共創火花四射 三大主題農村成果分享。（圖／行政院農業委員會水土保持局提供）

▲跨出一大步！校園農村共創火花四射，三大主題農村成果分享。（圖／行政院農業委員會水土保持局提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

行政院農業委員會水土保持局13日在臺灣大學法律學院霖澤館國際會議廳舉辦109年大專院校實踐共創成果發表會，規劃「樂遊×輕旅饗宴」、「品趣×農創設計」及「共創×翻轉培力」等三大特色主題，將推動共創計畫的起心動念、有趣的執行過程，以及精彩的成果分享出來，同時也舉辦「校園共創的潮，我來說」影音競賽的頒獎，歡迎民眾踴躍來參與。

水保局指出，校園農村共創計畫實施4年來，蓄積滿滿動能，儼然是一場跨城鄉、跨領域、跨世代的農村新共創運動，水保局副局長林長立在成果發表會現場中，感謝共創計畫老師對於農村社區的用心與付出，引導學生參與農村事務，發揮跨界共創的力量，為農村引進活水、帶來改變。

▲校園農村共創火花四射 三大主題農村成果分享。（圖／行政院農業委員會水土保持局提供）

▲行政院農業委員會水土保持局長官與47組參與計畫的老師們大合照。

此外，今年參加「校園共創的潮，我來說」的影音競賽投稿數眾多，這些由學生視角所紀錄的課程內容與心得，更能直接看出青年學子對於農村事務的創意與想法，副局長林長立特於現場頒發優勝10組團隊影片獎項，鼓勵他們創作與參與執行的辛勞。

水保局表示，今年總計有47個團隊參與，執行的面向相當多元，例如：規劃富含傳統建築美學文化的深坑古建築漫遊路線、協助織羅部落開發葛鬱金冰淇淋DIY遊程、開發南投咖啡美食遊程並完成技轉、復興苗栗竹南金紙文化工藝、結合在地材質開發新潮茄芷商品，以及於五星級飯店內設計藺編主題房等，還有共創計畫分別從改造古坑閒置老屋成創生基地、協助嘉義偏鄉老農賣菜的過程中，讓學生獲得創業的契機，創造出農村及校園雙贏的美好成果。

成果發表會上，分別有6組團隊學生分享駐村心得，並有15組團隊教師與來賓進行深度對談；所有團隊也以圖文方式展示農村實踐共創計畫的成果。期待藉由共創團隊間的交流互動，可以激盪出更多新動能，並啟發更多對土地有熱情的老師。水保局強調，將持續推動共創計畫，保留更多彈性讓老師充分發揮，持續將青年學子帶進農村，協助社區拾起重生的力量。

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