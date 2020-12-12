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台鐵瑞芳=猴硐間清8500立方土石持續搶修中　13日通東正線為目標

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記者郭世賢／新北報導

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處4日因連日大雨邊坡坍方造成路線中斷，現場迄今持續進行搶修中，修搶至12日中午已清除約8500立方之土石。台鐵局表示，今日清晨現場邊坡整坡作業至第四階（臨軌道約15~20米）處時，將原有砂岩加速清除至頁岩，發現頁岩層滑動走山情形較原預期的嚴重，約向軌道側滑動10至15米，且滑動至軌道東、西正線上方，增加土石清挖困難度。交通部表示，目前經綜合審慎評估，仍將以13日搶通東正線為目標。

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方持續搶修中 13日搶通東正線為目標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方持續搶修中，13日搶通東正線為目標。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

台鐵局於12日上午9時緊急由局長張政源邀集應變中心相關部門主管及水保局、聯合大地等專業顧問，至現場召開工作檢討會議進行研商達成共識，部分調整修正原規劃之搶修工法，除原有已施作完成之鋼軌樁擋土牆、整坡作業、截水溝外，考量經邊坡上方土方已清除達8500多立方，岩盤上方載重已大幅減輕。

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且為避免破壞岩盤穩定性，短期搶修作業將先依岩層節理進行修坡，將東正線軌道上方之頁岩清除，並以太空包增加坡趾穩定，邊坡裸露面則覆蓋帆布，避免雨水滲入造成土壤含水過高，且將增加全測站監控設備，以即時掌握邊坡穩定情形，確保行車安全。

交通部應變中心並於12日下午二點由交通部政務次長陳彥伯主持會議聽取台鐵局搶修工法調整報告，經會中討論確認後，指示台鐵局據以加速辦理搶修作業，並配合增加相關人力、機具及設備之投入，並請台鐵局要加強現場工地安全管理與維護，以確保搶修作業同仁之安全。目前經綜合審慎評估，仍將以12月13日搶通東正線為目標。

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方持續搶修中 13日搶通東正線為目標。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台鐵瑞芳=猴硐間坍方持續搶修中，13日搶通東正線為目標。

接續短期搶修作業完成後，中期部分台鐵局規劃將持續施作排樁擋土牆，並規劃以格框護坡方式進行邊坡保護，以及加強設置排水系統、固定錨筋、監測設備等。

交通部長林佳龍關心現場搶修同仁及作業情形，於今日下午約6時第五度赴現場視察、聽取簡報，並給予同仁慰問及打氣加油。台鐵局簡報時表示，現場大雨持續不斷且因岩盤走山情形較預期嚴重，增加搶修作業的困難度，目前台鐵局已與相關專業機關及顧問研商提出因應方案，審慎評估仍可克服困難以12月13日搶通東正線為目標。

林佳龍強調，搶修作業仍應以安全第一為原則。隨後林部長也與交通部陳彥伯政務次長、台鐵局長張政源前往鄰近的土地公廟，祈求工程順利、工作人員平安。

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