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五股工廠「印藍色恐龍圖」廢水偷排觀音坑溪　新北2hrs火速抓

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▲五股印刷工廠排廢水「染藍」觀音坑溪 新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供）

▲五股印刷工廠偷排廢水「染藍」觀音坑溪，新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局於11日接獲民眾通報，五股區中直路旁觀音坑溪呈現乳白色，稽查員隨即趕赴現場，並於發現污染點位後沿上游巡查。雖然該址工廠林立，地下排水路錯綜複雜，稽查人員仍縝密推敲細微線索，終於查獲一處位於中直路上從事印刷的業者，將洗滌後含有染劑之廢水排入觀音坑溪中，環保局依違反《水污染防治法》告發，最重將處300萬元罰鍰。

環保局指出，11日中午12點左右接獲當地民眾通報河川污染案件，稽查員立即趕抵現場，並於五股區中直路旁，發現有廢水自管壁中流出，因該址工廠林立，且稽查人員到場時僅餘少量廢水流出，研判廢水可能即將排放完畢。為取得稍縱即逝的有力證據，稽查人員依水色及污染物種快篩結果，搭配過往查處經驗，判斷並縮小可能的污染嫌疑對象。

▲五股印刷工廠排廢水「染藍」觀音坑溪 新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供）

▲稽查人員查獲一處位於中直路上從事印刷的業者，將洗滌後含有染劑之廢水排入觀音坑溪中。

終於查獲一處位於中直路巷弄內從事印刷衣物的業者，由廠內殘餘痕跡發現業者未妥善處理洗滌染劑後之廢水，逕行排出廠外，稽查人員再施以示蹤劑比對流向，證實與場外污染廢水流向相符，業者見狀只得坦承疏失，遵從稽查人員指示立即停止污染行為。環保局依違反《水污染防治法》第30條規定告發，並依同法第52條規定最重將處300萬元罰鍰。

環保局表示，稽查員為即時掌握污染來源，以各項科學工具輔以可貴的經驗，追查稍縱而逝的違法跡證，終在稽緝而不捨的追查下，順利於2個小時內破案，並立即禁止可能持續污染河川之行為。

▲五股印刷工廠排廢水「染藍」觀音坑溪 新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供）

▲位在五股區中直路從事印刷的業者。

環保局提醒，各類事業若有產生廢（污）水，無論多寡都應妥善處理並符合放流水標準後始得排放，以避免影響河川水體水質；若規模較大者，則應向環保局確認是否達列管規模並申請排放許可，否則最重將面臨高達2000萬元罰鍰及停工處分。環保局強調，後續仍將加強各河段水污染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢（污）水污染河川水質，也同時呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，才能共同守護我們的環境與生活品質。

▲五股印刷工廠排廢水「染藍」觀音坑溪 新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供）

▲五股印刷工廠排廢水「染藍」觀音坑溪 新北環保局2hr火速破案。（圖／新北市環保局提供）

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