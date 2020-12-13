日夜冒雨踩泥1天工作12小時！台鐵猴硐搶修人員網路吐「小小心聲」

記者郭世賢／新北報導

台鐵瑞芳=猴硐段4日發大規模坍方，大量土石堆積在鐵軌上，鐵路交通中斷10天後，台鐵人員24小時輪班搶修，預計14日搶通單線雙向通車。但12月9日深夜Dcard署名瑞芳工務段的搶修人員貼文表示，原8小時的工時被硬生生的延長至12個小時，通勤的同仁甚至已住在工寮3天，裝車載運費時，砂漿沉到膝蓋以上，輕則跌倒重則陷入，沉痛地希望上頭多指派些人手。

▲台鐵猴硐搶修1天工作12小時，人員日夜冒雨踩泥沈痛吐心聲。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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受到連日豪雨影響，交通部長林佳龍13日第六度前往現場視察，受大雨及地震嚴重影響進度，林佳龍同時也關心慰問及打氣加油現場搶修同仁。隨後部長與交通部陳彥伯政務次長、台鐵局長張政源前往鄰近的土地公廟，祈求工程順利、工作人員平安，以12月14日搶通東正線為目標。

Dcard署名宜蘭工務段人員貼文發表「瑞猴搶修人員的小小心聲」，指現場幾乎是整座山直接壓在鐵路上，他從7日打卡上班開始，原本8小時的工時，被硬生生的延長至12個小時，加上通勤一天沒剩下幾個小時可以休息。

▲台鐵宜蘭工段長李建勳表示，他有看到貼文內容並回應，同仁都非常的辛苦。

台鐵宜蘭工段長李建勳表示，他有看到貼文內容並回應，同仁都非常的辛苦，他也每天日夜冒雨守在現場，穿著雨衣、雨鞋踩著泥濘。對於上班工時，他們有向勞動單位報備，緊急狀況每天可以加班4個小時到12小時，搶修同仁採用輪班制，並非每天都加班，搶修時間統一由台鐵提供用餐，也會有休息時間，不會違反勞基法。

同仁提及負責處理山崩落下的廢土，因大雨一直不停，指廢土不是將裝載車傾斜倒出，而是要將一旁的卸貨門打開，砂漿會像洩洪一樣落下，人員則要站在砂漿之上拔開一旁卸貨門的插銷、人一走上去腳沉到膝蓋以上，輕則跌倒， 重則陷入；下雨砂土在運送車上吸收水分變為砂漿，持續增加工作量，並指有通勤的同仁，甚至已經住在工寮3天，希望上頭多指派人員協助。

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▲▼Dcard署名貼文「瑞猴搶修人員的小小心聲」。（圖／翻攝自「Dcard」）

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