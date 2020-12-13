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猴硐走山搶通曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備

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記者郭世賢／新北報導

台鐵瑞芳=猴硐間4日走山後，現場大規模坍方，導致東部路線中斷。台鐵人員10天日夜輪班趕工，原先目標力拚13日午夜前通車，但稍早考量安全及各方因素，目標延至14日東正線雙向通車，預估13日完成最後修坡、清運剩餘土方。13日上午9時許重新鋪設東正線軌道、架設電力設備，並於深夜進行列車回送，測試列車運行安全

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」，台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

13日上午07時30分搶修現場交通部長林佳龍第六度到現場關心搶修同仁及作業情形，給予同仁慰問及打氣加油。上午9時20分砸道車完工離開；9時28分電力維修車進場；9時50分電力桿立桿完成；9時55分電力維修設備及人員進場作業；9時58分搶修現場，外露岩盤面持續覆蓋帆布，全測站側點布設。

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交通部長林佳龍12日深夜在臉書上表示，東北角連日的滂沱大雨，今天雨勢總算小一些，所以相關人員趁著天氣好轉加緊趕工，然而隨著土石逐步清理，也發現走山情形比原先預期嚴重，因此將改以14日東正線單線雙向通車為目標，「期待明日天氣可以好轉，讓工程得以照期程進行。」

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲13日上午07時30分搶修現場交通部長林佳龍第六度到現場關心搶修同仁及作業情形。

連日來大雨不斷，現場4日走山後，土方崩塌達1萬立方公尺，台鐵及搶修人員9天日夜趕工，中午已清除外運8500立方公尺，不料卻發現底下是整塊岩盤滑動走山，約向軌道側滑動10至15米，與原先得到資料有出入，也較預期情形嚴重，增加土石清挖難度。

台鐵與相關專業機關及顧問審慎評估，決定改以14日東正線單線雙向通車為目標，預計13日完成最後修坡、清運完剩餘土方，並重新鋪設東正線軌道、架設電力設備，於13日深夜進行列車回送，藉以測試列車運行安全。

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼13日09時50分搶修現場：電力桿立桿完成。

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼13日09時58分搶修現場：外露岩盤面持續覆蓋帆布，全測站側點布設。

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼13日10時00分搶修現場：電力維修設備及人員進場作業。

▲猴硐走山搶通進度曝！林佳龍「目標14日單線通車」　台鐵架設電力設備。（圖／記者郭世賢翻攝）

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