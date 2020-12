川普搭機3度飛越致意！川粉華府大遊行　激動高唱國歌狂喊「USA」

▲川普支持者聚集在華府外遊行。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

距離美國選舉人團投票日僅剩2天,儘管總統川普在各州發起的法律戰幾乎都被駁回,但他的支持者及保守派團體12日仍在華府舉辦大型造勢遊行。川普更搭乘「陸戰隊一號」(Marine One)直升座機3度飛越隊伍上空,向遊行隊伍致意。

Marine One flies over Freedom Plaza as Trump supporters, marching in support of the President, sing the national anthem pic.twitter.com/OJrKcIZNFq

根據《美聯社》報導,這場遊行是剛被川普赦免的前國安顧問佛林(Michael Flynn)所策畫,還能看到極右白人民族主義團體「驕傲男孩」(Proud Boys)穿著防彈背心聚集在現場,他們高聲吶喊「USA」、「反法西斯去死」(F*ck Antifa)等口號;周圍警力也加倍圍起人龍,試圖將他們和附近的「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)團體區隔開來。

▲極右白人民族主義團體「驕傲男孩」穿著防彈背心聚集在現場。(圖/達志影像/美聯社)



川普12日在推特上表示,「哇!有成千上萬的人聚集聚集在華盛頓阻止偷竊,我以前都不知道,但我會去看看他們!」接著他搭乘「陸戰隊一號」從白宮起飛準備前往紐約西點軍校時,就特地繞往遊行現場上空向支持者致意,底下群眾也高聲大唱國歌回應。

#NOW: The second post-election March for Trump should be getting underway soon here in Washington. Hundreds of Proud Boys just arrived in Freedom Plaza, chanting F*ck Antifa and USA on a short march from outside the Hotel Harrington. pic.twitter.com/2gw3twhQvN