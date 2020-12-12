川普政府24hrs連續處決2死刑犯　牢房內還有3人挫勒等

▲連續遭到處決的布吉華（Alfred Bourgeois，左）與伯納德（Brandon Bernard，右）。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國司法部時隔17年重啟聯邦死刑，在10日處決劫殺犯伯納德（Brandon Bernard）後，短短24小時內，又於11日處決非裔謀殺犯布吉華（Alfred Bourgeois）。在短時間內連續執行兩起死刑案件，持續引發反死刑組織、民眾對於美國司法部的憤怒。

綜合外媒報導，11日遭到處決的布吉華，因為在2002年對年僅2歲大的女兒施暴，將女兒頭部大力撞擊擋風玻璃致死，於2004年遭判死刑，並於11日在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的監獄伏法。

伯納德的律師羅伯特·歐文曾指出，伯納德的處決是美國刑事司法制度的污點，希望在他死後，可以讓國家更加接近毫無意義甚至是惡意殺害有色人種的時代。

▲川普任內計畫將再處決3人。（圖／路透社）

川普政府睽違17年，在今年7月恢復聯邦死刑，直至今日已經處決10人，目前還有3位死刑犯位在聯邦死囚牢房，如果川普卸任前完成處決計畫，任內即處決了13人，成為1個多世紀以來實施最多死刑的美國總統。

美國目前有31個州和聯邦政府及軍隊有死刑法律，其餘的州、海外領地和首都華盛頓特區沒有死刑。在這些沒有死刑的地區，絕大多數的最高刑罰是「終身監禁、不得假釋」。

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