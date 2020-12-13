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Forbes：川普連任夢碎…將現天文3奇觀！流星雨日全食彗星接連來

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普14日即將面臨選舉人團投票，依據外媒推測，民主黨對手拜登將以306票選舉人票的優勢勝出，並於明年1月宣誓就職美國總統。巧合的是，就在14日這天，彗星、流星雨、日全食也將接連上演。

外媒Forbes報導，雙子座流星雨預計在14日凌晨出現，每小時多達150顆流星，有機會看到黃色、綠色或藍色的夜空。在數小時後，地球、月球及太陽將連成一線形成日全食，儘管這只能在智利、阿根廷觀測到，但有興趣的人仍可透過網路，觀賞約2分9秒的壯觀景象。

此外，位在南美洲的人觀賞日全食的期間，也可能直擊C/2020 S3伊拉姆斯彗星劃過天際，但它的亮度可能沒那麼明顯。

麻州威廉姆斯學院（Williams College）天文學家帕薩裘夫（Jay Pasachoff）表示，他早已見證35次日全食以及72次各類型日食，就在日全蝕14日登場的同一天，也是選舉人團投票的日子。他開玩笑說，「或許要等到日全食到來，大選才會有官方結果吧。」

依據美國「選舉人團」選舉制度，各地將推舉出538名選舉人，他們會把選舉人票投給該州選民投票勝出者，贏得多數選舉人票的總統候選人才能當選總統。美國媒體推測，民主黨籍總統候選人拜登將會贏得306張選舉人票，擊敗現任總統川普，入主白宮。

►今年壓軸！雙子座流星雨明大爆發　「每小時最多可見150顆」
►川普夢碎！德州訴訟敗…嗆「最高院令人失望」：我早證明選舉舞弊
►誰先拿270票就能入主白宮！解析美國大選「選舉人團」制度

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