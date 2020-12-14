「性虐、偷拍片瘋傳」210萬人連署下架　Pornhub正式回應

▲Pornhub即起加強審查，禁止一般用戶隨意上傳、下載影片。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

美國知名成人平台Pornhub被控含有兒童色情、性侵等犯罪影片，至今已有超過210萬人連署要求關閉平台。對此，Pornhub發聲明回應，將調整網站政策、加強人工審核，並禁止用戶下載影片，未來只有Pornhub認證的帳號才能上傳成人內容。

Pornhub形象向來輕鬆調皮，曾在時報廣場購買廣告、提供掃雪機清理街道，也曾向種族平等團體捐款，或在疫情提供免費提供色情內容，顛覆一般人對成人行業的印象。

綜合外媒報導，Pornhub每月吸引超過35億訪客，每天有近30億的廣告曝光量，不僅名列世界上訪問量第十高的網站，更遠遠超越Netflix、雅虎或亞馬遜等知名平台。

不過，Pornhub網站上多數是「素人」影片，長期充斥非法暴力色情內容，不少用戶上傳兒童性侵、報復式流出、偷拍、仇女、種族情節內容營利，僅僅只是關鍵字搜索「未成年女性」都能獲得數以萬計的結果。

紐約時報《被Pornhub毀掉的孩子》一文彙整多起案例，包括佛羅里達州一名15歲少女失蹤1年，母親卻在Pornhub上的58部色情影片中發現了她；一位9歲少女被收養家庭販賣，遭拍片性虐長達5年之久，如今她已23歲，這些影片仍在Pornhub反覆流傳；14歲少女拍攝親密影片，遭男友分享給同學，在Pornhub廣為流傳，讓她一度選擇上吊輕生。

議題發酵後，美國運通、paypal、萬事達、Visa等業者紛紛宣布停止合作關係或付費服務。許多民間團體也發起連署活動，呼籲Pornhub停止透過非法色情內容營利，至今已有超過210萬人聯署。

對此，Pornhub發布最新聲明，即日起將對上傳影音的帳號進行審核，未來只有經認證帳號、成人片商或合作夥伴才能上傳成人內容。另外，即日起也將禁止用戶下載平台上的影片，僅合作夥伴上傳內容供付費用戶下載，其餘一律禁止。

人工審核部分，Pornhub將成立新團隊「Red Team」，採用更加嚴格的標準，持續擴大「違規關鍵字」，除了審查每一部上傳影片，也會審查「潛在違規內容」，避免非法內容出現在平台，也讓現有的人工審核機制更加完善。

至於舉報機制，Pornhub將與各國非營利組織合作，讓第三方團體協助審查潛在違規內容，致力於掃除平台上兒童色情、性虐等內容；目前已有40個非營利組織加入合作，包括台灣展翅協會（ECPAT Taiwan）。

►倩碧水磁場凝膠加大版4300元→2280元