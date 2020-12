川粉遊行暴力升級…4人遭刺、1人中槍！　還想在「人群中」點煙火

▲美國華府示威衝突升級。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

美國總統川普連任失利後,其支持團體12日在各地發起示威遊行,入夜後更升級為暴力衝突。在華府有4人遭刺傷,至少23人遭逮捕;另外在華盛頓州還有1人中彈死亡,更有人試圖在人群中點燃煙火,所幸警察及時發現將煙火拆除。

根據ABC報導,川普支持者和多個保守派團體12日白天在華府舉辦示威遊行,儘管有大批警力駐守,仍在晚間升級為暴力衝突,包含極右翼白人民族主義團體「驕傲男孩」(Proud Boys)的成員在內共4人遭嚴重刺傷,目前仍在醫院觀察,還有5人受傷送醫。華盛頓特區市長辦公室指出,截至當天晚上9時共有23人遭逮捕。

美國西岸華盛頓州同樣爆發遊行衝突,該州首府奧林匹亞市(Olympia)更傳出槍響,巡警賴特(Darren Wright)表示,有1人中槍身亡,現在已拘留1名嫌疑犯,但還在釐清到底是哪一派團體開槍。

Shots fired by one proud boy, counterprotestor hit and on the ground now. #OlympiaProtest pic.twitter.com/VYDvymPXz8