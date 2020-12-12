川普翻盤失敗！美「最高法院」駁回違憲訴訟　62張選舉人票告吹

▲德州檢長提出4個關鍵州選舉違憲的訴訟，卻於11日遭到最高法院駁回，讓川普翻盤幾乎無望。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普於大選後提出法律挑戰，其中德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）於8日向聯邦最高法院控告，有4個關鍵州變更投票規則程序之作法已屬違憲，要求來自這些地區共62張選舉人票不予算數。最高法院稍早卻宣布駁回這項訴求，等同於在14日選舉人團投票表決勝選者，就先幫川普的翻盤希望澆下一盆冷水。

根據CNN報導，德州檢察長派克斯頓8日向美國聯邦最高法院提出訴訟，包含喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州違反憲法，變更投票規則程序導致選舉舞弊，因此這4州的62張選舉人票的結果應為無效。但最高法院11日卻宣布，德州在法律上沒有權利能對其他州的選舉結果提出質疑，因此決定駁回違憲訴求。

對此，派克斯頓表示，最高法院的決定「令人遺憾」，「我將繼續不倦怠地捍衛選舉完整性與安全性，並追究那些為了自己的利益而逃避現行選舉法的人的責任。」而川普日前曾表示，這起訴訟為大案子，因此自己將會介入該場訴訟，呼籲最高法院須干預這場選舉，「如今，拜登政府將在未來幾年成為醜聞纏身的爛攤子，導致最高法院更能遵循憲法（不予以計票）。」然而，川普此番言論似乎也承認了拜登政府即將上台。

報導指出，過去5周以來，聯邦與州法院已徹底否決了川普陣營的大部份訴訟，在選舉人團將於14日開會確認拜登的勝選的前夕，此次最高法院的駁回是川普法律戰最重大的失敗，也讓川普的法律與競選團隊感受到，為翻盤選舉結果的努力即將畫下句點。不僅部份白宮人員辭職，內閣成員也開始與拜登政府的內閣會面，第一夫人梅蘭妮亞監督著要搬到佛州海湖莊園的家具與藝術品的運送，長女伊凡卡夫婦則將在邁阿密購置地產。

更多相關新聞

►川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

►不死心！川普法律戰繼續打 17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

►為川普拚了！德州檢察長告上最高法院 控4搖擺州違憲

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢