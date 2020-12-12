台南柳營農會百歲新廈落成　賴清德、黃偉哲出席籲農會積極落實對農友照顧

▲台南市農業局與柳營農會攜手合作，舉辦牛奶節暨農會新大樓落成慶祝活動，市長黃偉哲偕同副總統賴清德及農委會主委陳吉仲出席剪綵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市為全國第二大鮮乳產地，有著得天獨厚的畜牧產業資源，適逢柳營農會成立1百周年，台南市農業局與柳營農會攜手合作，12日舉辦牛奶節暨農會新大樓落成慶祝活動，市長黃偉哲偕同副總統賴清德及農委會主委陳吉仲出席剪綵，期許農會持續精進為農民服務，並積極推廣柳營農特產品讓銷售暢旺。





黃偉哲市長表示，非常高興能夠見證柳營農會一百周年慶且新廈落成，很開心台南市有許多優質的農會如柳營農會一樣持續為農民朋友服務，也感謝柳營農會為地方農民所做的努力，可以看到柳營農會的績效相當亮眼，未來市府也一定全力與農會配合，落實對農民的照顧與服務。





副總統賴清德除稱讚黃偉哲是農產品的行銷王，也表示今日柳營農會有三喜臨門，第一喜就是照顧酪農的牛奶節正式起跑，第二喜就是經過多年規劃的農會大樓落成啟用，第三喜就是柳營農會邁入一百年的歷史。賴清德也代表總統蔡英文向柳營農會祝賀生日快樂，同時也祝福牛奶節圓滿成功，嘉惠酪農。



百年老字號的柳營農會體質健全，用心服務農民，農產品行銷蒸蒸日上，並提供完善的金融環境，農會也積極增加與農友的互動頻率，促使農民朋友們對農業政策有更多了解。



農業局長謝耀清表示，台南市為重要鮮乳產地，目前有乳牛場102場，共2萬2,390頭乳牛，養頭數約占全國18％，場數頭數僅次於彰化縣，亦居六都之冠。民眾平日飲用的鮮乳，大約每5瓶就有1瓶來自台南，尤其柳營設有八翁酪農區，柳營的乳牛頭數約占全市4成3，供給近半產量。



柳營農會總幹事陳右欣指出，柳營區的農業和畜牧業發展都十分蓬勃，盛產牛奶、水稻、火龍果、柳丁、火鶴花等農特產品。柳營農會每年都與農民合作推出在地品牌「芋見月光米」、「旭日橙」，幫助農民銷售水稻、火龍果、柳丁等農特產品。今日活動特別邀請青農現場展售農特產品，歡迎各地民眾到柳營喝上一杯濃香鮮奶，品嘗香純鮮乳饅頭、香甜多汁柳丁及甜美火龍果，體驗柳營多滋多味的鄉村風華。





牛奶節活動現場推出限量鮮乳及無限量柳橙汁試飲活動，市長黃偉哲歡迎鄉親朋友一起來品嚐在地優質的鮮乳及鮮甜的柳橙汁。同時，柳營農會特地舉辦園遊會，安排農夫市集與邀請在地青農作經驗分享，相信將能讓民眾更加了解在地特色產業文化，進而喜愛採用柳營優質的農特產品與乳製品。



今日柳營農會大樓落成啟用暨牛奶節活動，包括副總統賴清德、農委會主委陳吉仲、全國農業金庫董事長吳明敏、農業局長謝耀清、柳營區長汪慶龍、柳營農會總幹事陳右欣、理事長蔡坤成與常務監事蔡金良、立委賴惠員、陳亭妃及市議員沈家鳳、蔡育輝、李宗翰、張世賢和各地農會代表、在地里長等人士到場共襄盛舉。



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