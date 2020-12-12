台南知名東山咖啡國道休息站就能品嚐　黃偉哲為遊客推薦東山伴手好禮

▲國道3號東山服務區12日舉辦東山咖啡暨農特產品展售活動，台南市長黃偉哲也出席站台，賣力推廣台南優質伴手禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號東山服務區12日舉辦東山咖啡暨農特產品展售活動，現場有咖啡、龍眼製品、蜂產品等，並設置柳丁專區，提供來往遊客東山伴手禮，台南市長黃偉哲也出席站台，賣力推廣台南優質伴手禮。





台南市長黃偉哲表示，東山服務區是全台人車流量排名前幾的休息站，在這裡舉辦東山農特產品展售，為的就是讓南來北往的消費者更瞭解東山的各種美味農特產，東山不僅有國際知名的咖啡，還有柳丁、龍眼及蜂製品、青皮椪柑等多種農特產品，也期待國人到產區旅遊，體驗台南東山農情。





農業局指出，台南市咖啡栽植面積約57公頃，東山高地海拔500公尺至800公尺，處於全球咖啡帶上，氣侯環境適宜，為台南咖啡主要產區，產量約73公噸。為提高品質與國際級精品咖啡接軌，市府連續8年辦理台南市咖啡評鑑，同時協助薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate），至109年累計已有21支咖啡生豆獲得國際級評測認證80分以上，位列精品級咖啡。今年更通過產地證明標章申請，已有16家東山咖啡業者獲得東山咖啡產地認證，守護產地來源及品質，建立東山咖啡品牌與保證。





台南市政府與地方攜手積極推廣東山咖啡，北部的消費者也可至北農嚴選門市購買具產銷履歷的東山咖啡，目前已有3家東山咖啡在門市販售，民眾可以安心選購。今日活動市議員沈家鳳、立法委員賴惠員也到場支持，為在地小農加油。



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