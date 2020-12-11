紙風車劇團台南市立總圖前熱鬧開演　黃偉哲推銷台南好Young耶誕跨年活動

▲歡慶台南升格10週年暨市圖新總館在永康，永康區公所邀請紙風車劇團於市圖總館旁演出經典劇目《巫頂環遊世界》，黃偉哲市長到場同歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



歡慶台南升格10週年暨市圖新總館在永康，永康區公所邀請紙風車劇團於12月11日於市圖總館旁演出經典劇目《巫頂環遊世界》，邀請大小朋友與巫頂歷險同遊，體驗海底運動會，度過週末夜的歡樂時光。

台南市長黃偉哲特來演出現場向民眾揮手致意與合照留念，並提醒市府安排不容錯過的耶誕跨年系列活動，歡迎大家熱烈參與共襄盛舉。在地立委林宜瑾與市議員李鎮國、陳秋萍與沈震東也都來到總圖前與民眾問好。





黃偉哲表示，美侖美奐的市立總圖開幕在即，大力推薦市民朋友在開幕後多多到訪，享受書香氣息外，接下來的每週在永華市政中心的西側廣場都有耶誕跨年系列活動，18日、19日與26日依序安排國家交響樂團、明星藝人等的音樂饗宴，31日的跨年夜也有精彩演出，邀請大小朋友攜手前往週嗨一下。





永康區公所指出，台南縣市升格10週年在即，令人引頸期盼的「台南巿立圖書館總館」新館亦試營運在即外，新設立之鹽行國中於110年開始招生。此外，物流及轉運專區、創意設計園區均已規劃進行，為一同歡慶「十載精彩」的永康，特別邀請紙風車劇團帶來一個快樂又充實的精彩演出！





紙風車劇團成立近30載，以製作富有創造性、多元與精緻的原創兒童戲劇為目標，風靡全台各個年齡層；「巫頂」為紙風車劇團巫婆系列的靈魂人物，以經典的「我是一個巫婆，而且是一個有經驗的巫婆……」咒語，展開一連串精彩有趣的冒險，讓觀眾藉由戲劇看到豐富多元的世界。



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