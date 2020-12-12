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南警實施專案路檢取締酒駕勤務　市長黃偉哲到場慰勉員警

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▲台南市警六分局執行路檢勤務，加強取締酒駕時，台南市長黃偉哲，為體恤員警執勤辛勞，特地前來現場勉勵打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局執行路檢勤務，加強取締酒駕時，台南市長黃偉哲，為體恤員警執勤辛勞，特地前來現場勉勵打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局11日深夜一如往常執行路檢勤務、加強取締酒駕時，現場突然出現一位神秘嘉賓，原來是台南市長黃偉哲，為體恤員警執勤辛勞，特地前來現場勉勵打氣。

市長黃偉哲表示，警察人員勤務特殊，作息常需日夜顛倒，非常辛勞，除了代表市民表達感謝之意，同時也期勉員警要積極做好為民服務工作。黃偉哲市長也提醒警察同仁，天氣寒冷應注意身體保健，值勤務必注意安全，防疫期間也記得要戴口罩。

▲台南市警六分局執行路檢勤務，加強取締酒駕時，台南市長黃偉哲，為體恤員警執勤辛勞，特地前來現場勉勵打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府警察局表示，市警局每月規劃8至9次專案勤務，針對易酒駕路段、時段執法。並於平時巡邏發現有酒駕徵候亦會加強盤查。2020年至11月已取締6339件，其中移送法辦4705件，較2019年同期增加208件，但在強力執法下，仍有心存僥倖的駕駛存在。因此警察局於12月2日至12月5日辦理擴大取締酒駕勤務，4天取締86件，移送法辦63人，嚇阻86件在道路上因酒駕而造成之危害，路檢仍有成效，亦維護用路人安全。

▲台南市警六分局執行路檢勤務，加強取締酒駕時，台南市長黃偉哲，為體恤員警執勤辛勞，特地前來現場勉勵打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長進一步指出，交通執法是道路安全維護之最後一道防線，而交通安全教育、酒駕的影響危害與喝酒不開車的觀念更需深植於民心，願民眾朋友有多一點的同理心，保護自己也是保護他人。黃偉哲也呼籲民眾：「開車前不喝酒、喝酒後不開車」。並鼓勵商家提供「代客叫車」及「指定駕駛」服務，讓客人安心安全的回家，共創全民反酒駕之社會風氣。

而在路檢勤務告一段落後，員警也立即整隊，接續執行下一階段任務營業場所臨檢。市警六分局長陳錦文強調，警方堅持「酒駕零容忍」態度不容質疑，對於人員出入複雜及涉毒場所，亦將綿密規劃臨檢勤務，加強人車過濾盤查等勤務作為，確保治安平穩及用路人安全。


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