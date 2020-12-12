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白河警分局「小小警察活動」　嗨翻台南後壁聖誕市集活動

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▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，於12、13等2日之10時至15在後壁區後壁里社區發展協會楊媽媽菓子工坊，舉辦「聖誕市集小小警察活動」，讓孩子體驗感受警察職場，輕鬆學習人身安全及犯罪預防知識，以維護其身心健全發展，並深植警察正義形象。

▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12日活動首日，好多身穿小小警察服裝的小朋友，懷著興奮雀躍的心情在員警帶領下，透過警察服裝體驗導覽、各式執勤警用裝備介紹，並透由婦幼、交通、預防犯罪安全宣導，教導正確保護自己，要做自己身體的好主人，並告訴兒童們面對危險時應如何保護自己及適時向外求援，建立自我保護的意識，達到寓教於樂的目標。

▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場活動並有交通警察大隊出動大型重型哈雷機車及警用小摩托車等讓小朋友騎乘拍照留影，並在婦幼警察隊警察姊姊們以說故事方式告訴小朋友不可任意接受陌生人的東西，且遇到危險狀況時，一定要趕快撥打110，或是到便利商店尋求協助等等，讓小朋友在趣味中學習感受警察的親切，同時也能對警察工作有更深一層的認識。

▲台南市警白河分局為讓孩子們歡度聖誕節，並體驗波麗士大人之帥氣與多元警民互動，舉辦「聖誕市集小小警察活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局分局長陳明宏表示，希望透過小小警察活動的辦理，不只讓警察親善溫暖正面形象深植民眾心中，更希望透過該活動拉近警民距離，提升警察形象，犯罪預防亦不分年紀，除了讓兒童能夠認識警察工作外，也要讓孩子們從小習得守法觀念及學校課程以外的知識，並傳達對兒童安全議題重視，從中獲得學習成長。


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