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傳泰王要讓「出家廢后」復位…全因她是王子生母！　貴妃王后急了

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▲▼泰王第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰王與第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

泰國王室宮鬥戲碼不斷，除了貴妃詩妮娜再度赴寵與王后爭位之外，近來又有消息傳出，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）有意恢復第3任妻子西拉米的王室地位，讓提幫功王子能夠重溫母子天倫，也希望藉此消弭派系鬥爭。

長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）9日在推特發文指出，「有越來越多的傳言指出，（泰王）這幾天內將會宣布恢復第3任離婚妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）的王室地位。」他也指出，目前還無法證實消息是否為真。

西拉米是提幫功王子（Dipangkorn Rasmijoti）的親生母親，若她真的再度母憑子貴重返王室，那麼提幫功作為王位繼承人的事實也將更加明朗。馬歇爾提到，西拉米回鍋也可能有助於減少不同派系間的陰謀和內鬥。

泰王2001年迎娶第3任妻子西拉米，2人於2005年生下提幫功王子，結果西拉米的親戚在2014年接連因貪腐遭逮，泰國王室遂宣布，「國王授權同意宣布，王儲瓦吉拉隆功的王妃西拉米透過書面聲明，放棄王室地位。」

當時42歲的西拉米早已醜聞不斷，包括2014年5月時不顧泰國政變時局動亂，和王儲在英國五星級飯店享樂；不雅照與裸胸替愛犬慶生的影片流出後，更重創王室的形象。

▲▼2019年5月提幫功王子（左2）出席父親泰王瓦吉拉隆功（右2）的加冕儀式。（圖／記者張方瑀攝）

▲2019年5月提幫功王子（左2）出席父親泰王瓦吉拉隆功（右2）的加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

王室期間也曾放出消息說，西拉米已經出家，成為一名尼姑，但外界都心知肚明，這無疑是將她打入冷宮。直到親近人士索姆薩克（Somsak Jeamteerasakul）再公布她的近況，只見西拉米脫去華麗的服飾，身穿素衣白袍，專心的種菜耕耘和唸經，雖然不再雍容華貴，卻仍掩飾不了她與生俱來的氣質。

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