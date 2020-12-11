捍衛健康！彰化推食品業無萊豬自主管理標章　鼓勵業者申請

▲捍衛健康彰化縣推無萊豬自主管理標章。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

含萊克多巴胺進口豬肉明年1月1日起可於市售販售，為保障消費者「知」的權利及「選擇」的自由，彰化縣長王惠美縣府團隊為捍衛縣民健康推動食品業無萊豬自主管理標章，期透過業者發動自主管理，確保豬肉產品安全，並揭露是否含萊克多巴胺資訊，讓民眾吃得安心。

明年1月1日起，中央已規定市售含有豬原料之相關產品均須清楚標示豬原料原產地資訊，惟民眾仍反映：擔心無法透過原產地判別是否含有萊克多巴胺成分。為提供消費者透明之資訊，彰化縣政府推動食品業無萊豬自主管理活動，鼓勵食品業者自主做好肉品品質管理，主動揭露不含萊克多巴胺資訊。

縣府指出，即日起，無論是使用國產豬或進口豬肉，食品業者均可向衛生局提出無萊豬自主管理標章的申請，經審核確認豬原料不含萊克多巴胺者，即發給標章供店家於明顯處張貼，供消費者辨識。民眾依據無萊豬自主管理標章，做為選擇食品之參考，歡迎食品業者共同響應推動。

參加本自主管理活動者，食品業者必須填具承諾書並檢附豬原料無萊克多巴胺之相關證明文件(如屠宰證明、自主檢驗報告、供應商切結書或輸入食品許可通知文件)等向衛生局申請，申請專線04-7120188；聯絡人及電話：衛生局食品衛生科 張小姐 (04）7115141轉5705

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