史上最大陣容《火焰之舞》15日登場　王惠美：世界級的震撼！

記者唐詠絮／彰化報導

近百位舞者的磅礡場面，全球好評的踢踏舞劇，火焰熱潮再度回歸！以精湛的踢踏舞技及近百位舞者組成壯闊場面的《火焰之舞》繼2018年後五度訪台，此次獲得彰化縣政府支持，將於15日(二)晚上7時30分首次在彰化縣立體育館演出，彰化縣長王惠美要讓大家「不用出國，也能看到世界級的震撼表演」。

▲火焰之舞踢踏舞團將到彰化首演。（圖／彰化縣政府提供）

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王惠美指出，「火焰之舞」被認為是愛爾蘭踢踏舞王麥可佛萊利的經典巨作，在亞洲創造了非常多的票房傳奇，15日下週二晚上7時30分在彰化縣立體育館演出，現場搭設3層舞台，視覺享受超震撼，還加入「舞王2:危險遊戲」元素，科技感十足，百位舞者舞步整齊劃一，一出場就會令人驚艷。

王惠美表示，今年因受新冠疫情影響，舞者來台前，都要經過重重文件申請與篩檢過關，相當不容易，且為了達到最佳狀況，每天透過視訊練習舞步，並要做瑜珈、體能等高強度訓練，因此在疫情嚴峻期間，能不出國就看到如此高水準的表演，真的是非常幸福，相關購票訊息請洽全國萊爾富 、OK便利商店查詢。

王惠美同時指出，18日在縣立美術館前有聖誕點燈活動，19日在體育場也有歲末祈福演唱會，只要在12月底在彰化縣消費滿500元，將發票或收據上傳參加彰化振興三倍購抽獎，好禮獎不完，來彰化看表演還有可能把汽車開回家，歡迎大家前來參加彰化一系列活動，歡迎大家來共襄盛舉，一起迎接2021年的到來。

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