彰化婦藏女12年...罹癌外婆淚求見面不成　前夫一語道破感慨萬千

▲彰化謝姓女童失蹤12年後獲救，首張父女團聚合照曝光。（圖／記者唐詠絮攝、謝父提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警方7日查獲1名失蹤女童被林姓生母帶走藏身12年，不讓她就學也不讓她與外界接觸，一切都是為了躲避前夫謝男與親友，9日晚間2母女連夜搬離由高雄市社會局強制安置，台中行善團與罹癌的外婆一起露臉，希望女兒(林女)能盡釋前嫌，回到她身邊重聚，對於這其中的糾葛，身為前夫的謝父更是無奈。

林女日前接受電訪曾指出，她未滿20歲就嫁給前夫，剛結婚不久，2度對她動手家暴，害她鼻青臉腫，接連生下1子1女後，前夫因為工作的關係，作息不正常，有時整天沒看到人，一回到家就又對她發脾氣。

謝父9日受訪時對此曾表示，因為身為公僕工作的關係，無法像一般上班族朝九晚五，他也承認夫妻間曾動手吵架，但絕對不是家暴，他與林女結婚15年的時間，前妻在家的時間算算不超過5年，看到他在工作上與女案主有接觸，經常醋勁大發，「你外面有女人」，藉口離家，為此還多次遭到鄰居的指責，有一次還帶著正在讀書的兒子出走，甚至還主動提離婚。

謝父感慨的說，其實前妻會有不安全感，有可能是跟她的原生家庭有關，坎坷的身世讓她會帶著女兒離家出走，拒絕跟外界接觸，當年為了找失蹤的女兒，當年就連台中岳母家都去問過好幾次，但聽到的答案都是同樣一句話「都沒回來也聯絡不上」。

與前妻離婚後的謝父，10多年來拒絕再婚，每當工作結束後，除了利用各種管道找女兒外，就是將兒子養大成人，他眼眶泛紅激動的說，見到女兒後，手機用的是易付卡，沒有臉書、沒有Line、除了媽媽的連絡電話以外，沒有其他聯絡人，竟然都沒讓她讓外界接觸，更讓她失學連國小都沒畢業，女兒的12年黃金年華都被她耽誤了。

林女坦承女兒失學，但她有嘗試著補救，有買評量跟參考書，但因為現在是建構式數學，恐怕銜接上還需要學習，會讓女兒繼續就學，甚至考慮讓她就讀建教合作，學習一技之長。

一家人因為警方的追查終於重聚，尤其謝父經過這幾日來的紛紛擾擾，透過友人回應，希望外界不要再打擾，讓他們一家平靜的生活。

►包租婆遭割頸慘死留下血書「陳XX」…一場精心策畫的故佈疑陣

►鹹蔬餅帆布袋」巨可愛必收！10包超經典零食特價299元買就送