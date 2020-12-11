快訊／掛紙板苦尋失蹤母女！罹癌外婆記者會不開了：怕要再等12年

▲罹患大腸癌的王金蘭女士掛紙板尋找女兒12年。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

彰化縣謝姓女子12年前就讀小學五年級時遭到生母林女帶走，就此人間蒸發，直到近日警方才終於破案，循線找到母女兩人；新聞曝光後，苦苦尋找林女多年的癌母王金蘭（68歲）忍不住下跪，期盼能盡快跟女兒團圓。原本王金蘭預計今早上午10時召開記者會，說明女兒當年離家原因，不料時間到了王阿嬤卻又突稱「不來了」，表示如果事情公開、鬧大，怕女兒又跑掉，「這樣我是不是又要再等12年？」

台中行善團團長張茗富表示，王金蘭阿嬤罹患大腸癌二期，而林女是她家裡唯一的獨生女，當年林女成年後認識擔任警察的謝男，但因王阿嬤不喜歡警察，因此一直反對這門親事，就連女兒婚禮當天她都未現身參加，豈料2008年女兒離婚後，竟帶著女兒遠走高飛，就此失聯，一晃眼就是12年。

王金蘭說，這12年裡發生太多事情，自己的老伴離世，女兒下落不明、女婿也不來奔喪，自己頓失依靠，只好租下一處小套房棲身，靠著補助勉強維持生活，不料近年健康又出狀況，遭診斷罹患大腸癌。雖然生活艱辛，但王金蘭唯一的希望就是找到女兒，12年來靠著台中行善團的幫助，掛著手做紙板踏遍全台找人，直到最近警方才終於破案，透過新聞輾轉得知女兒與孫女目前居住在高雄。

▲王金蘭前往行善團協會下跪，哀求「帶我去看她」。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王金蘭得知女兒下落的當天忍不住下跪，頻頻哀求行善團協會，「拜託帶我去看她！」不料林女卻已「還沒準備好」為由婉拒母親的探視；原本王金蘭預計今早10時召開記者會，除了對彰化警方表達感謝、再次懇求盼能親自南下探訪女兒、外孫女外，同時也要說明12年前女兒帶著孫女離家的真正原因，豈料當時間接近，王金蘭卻在記者會開始前20分鐘突然表示「不來了」。

王金蘭透過張茗富發布簡短的新聞稿，除了表達感慨、感激外，還呼籲寶貝女兒「好好在高雄生活，接受高雄社會局安置，有空時要回來台中看看罹癌的媽媽，這兩天看到新聞得知你平安無事，我心中就開心許多，12年來都睡不好，昨晚終於可以好好睡，在此懇求社會大眾不要再打擾我女兒，讓她好好過個平靜的生活！」對於記者會取消原因，王金蘭低調回應，女兒這一走就是12年音訊全無，如今好不容易才找到，如果再把事情公開，怕女兒又會跑掉，「這樣我又要再等12年了！」

▼台中行善團團長張茗富。（圖／記者鄧木卿翻攝）