　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／掛紙板苦尋失蹤母女！罹癌外婆記者會不開了：怕要再等12年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼彰化失蹤12年母女，王金蘭女士掛紙板尋找。（圖／台中行善團團長張善茗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罹患大腸癌的王金蘭女士掛紙板尋找女兒12年。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

彰化縣謝姓女子12年前就讀小學五年級時遭到生母林女帶走，就此人間蒸發，直到近日警方才終於破案，循線找到母女兩人；新聞曝光後，苦苦尋找林女多年的癌母王金蘭（68歲）忍不住下跪，期盼能盡快跟女兒團圓。原本王金蘭預計今早上午10時召開記者會，說明女兒當年離家原因，不料時間到了王阿嬤卻又突稱「不來了」，表示如果事情公開、鬧大，怕女兒又跑掉，「這樣我是不是又要再等12年？」

台中行善團團長張茗富表示，王金蘭阿嬤罹患大腸癌二期，而林女是她家裡唯一的獨生女，當年林女成年後認識擔任警察的謝男，但因王阿嬤不喜歡警察，因此一直反對這門親事，就連女兒婚禮當天她都未現身參加，豈料2008年女兒離婚後，竟帶著女兒遠走高飛，就此失聯，一晃眼就是12年。

王金蘭說，這12年裡發生太多事情，自己的老伴離世，女兒下落不明、女婿也不來奔喪，自己頓失依靠，只好租下一處小套房棲身，靠著補助勉強維持生活，不料近年健康又出狀況，遭診斷罹患大腸癌。雖然生活艱辛，但王金蘭唯一的希望就是找到女兒，12年來靠著台中行善團的幫助，掛著手做紙板踏遍全台找人，直到最近警方才終於破案，透過新聞輾轉得知女兒與孫女目前居住在高雄。

▲▼彰化失蹤12年母女，王金蘭女士掛紙板尋找。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲王金蘭前往行善團協會下跪，哀求「帶我去看她」。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

王金蘭得知女兒下落的當天忍不住下跪，頻頻哀求行善團協會，「拜託帶我去看她！」不料林女卻已「還沒準備好」為由婉拒母親的探視；原本王金蘭預計今早10時召開記者會，除了對彰化警方表達感謝、再次懇求盼能親自南下探訪女兒、外孫女外，同時也要說明12年前女兒帶著孫女離家的真正原因，豈料當時間接近，王金蘭卻在記者會開始前20分鐘突然表示「不來了」。

王金蘭透過張茗富發布簡短的新聞稿，除了表達感慨、感激外，還呼籲寶貝女兒「好好在高雄生活，接受高雄社會局安置，有空時要回來台中看看罹癌的媽媽，這兩天看到新聞得知你平安無事，我心中就開心許多，12年來都睡不好，昨晚終於可以好好睡，在此懇求社會大眾不要再打擾我女兒，讓她好好過個平靜的生活！」對於記者會取消原因，王金蘭低調回應，女兒這一走就是12年音訊全無，如今好不容易才找到，如果再把事情公開，怕女兒又會跑掉，「這樣我又要再等12年了！」

▼台中行善團團長張茗富。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼彰化失蹤12年母女，王金蘭女士掛紙板尋找。台中行善團團長張茗富。（圖／記者鄧木卿翻攝）

ET快訊
小隊長摔車殉職　警察局IG發文惹眾怒慘被灌爆
謝忻地震躲桌下哭「掉半球走光」真相曝！深夜崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／顧立雄夫妻座車撞機車！騎士倒地噴對向　2人搭小黃快閃

快訊／掛紙板苦尋失蹤母女！罹癌外婆記者會不開了：怕要再等12年

居家檢疫還開車出去吃飯！3人「被罰10萬+送集中檢疫」怒喊：太重

老闆偷摸女員工還想親！事後當女友面喊「精蟲衝腦」：就想吃豆腐

高雄救護車遭撞「原地轉圈」險翻覆　車頭受創病患緊急「換車」

南投小隊長打滑殉職！台中警察局長室IG「PO文消費」　網轟：病態

快訊／台中霧峰公車清晨追撞小貨車！豆渣灑滿地　3人受傷送醫

天母8旬婦橫越馬路遭撞飛　18歲嫩男發現釀禍急電報警救人

護理師被司機性侵！哭喊「我有女朋友」才停：他知道我喜歡女生

「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板崩潰求見：趕快回來我身邊

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

快訊／顧立雄夫妻座車撞機車！騎士倒地噴對向　2人搭小黃快閃

快訊／掛紙板苦尋失蹤母女！罹癌外婆記者會不開了：怕要再等12年

居家檢疫還開車出去吃飯！3人「被罰10萬+送集中檢疫」怒喊：太重

老闆偷摸女員工還想親！事後當女友面喊「精蟲衝腦」：就想吃豆腐

高雄救護車遭撞「原地轉圈」險翻覆　車頭受創病患緊急「換車」

南投小隊長打滑殉職！台中警察局長室IG「PO文消費」　網轟：病態

快訊／台中霧峰公車清晨追撞小貨車！豆渣灑滿地　3人受傷送醫

天母8旬婦橫越馬路遭撞飛　18歲嫩男發現釀禍急電報警救人

護理師被司機性侵！哭喊「我有女朋友」才停：他知道我喜歡女生

「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板崩潰求見：趕快回來我身邊

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

配合北京制裁　港府：取消美外交人員免簽待遇

皇家明星鐵捕、落磯勵志哥　獲選本季東山再起獎

保母車司機睡覺打瞌睡　張洛君挺身救了一車人

第一次經歷地震！英國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

快訊／顧立雄夫妻座車撞機車！騎士倒地噴對向　2人搭小黃快閃

陳子璇舊愛劈空姐同事！飛加拿大抓姦目擊現場「冷丟12字」走人

6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

馬英九引美國自由之家報告　訴諸國際「威權正在台灣復辟」

線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

籍斯瀚「人妻女友」懷孕　探視丟一句話動搖他

行房到一半地震了！該繼續還是離開…網友答案一面倒

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

名醫偷情美女教授　身分起底爆是媒體紅人

高市黑豹特勤之光「顏敎官」猝逝　享年53歲

護理師被司機性侵　哭喊「我有女友」才脫身

「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板求見

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

小隊長打滑殉職！台中局長室IG「PO文消費」挨轟

勞動基金變炒股熱錢　5人遭北檢聲押

更多熱門

相關新聞

彰化母女神隱12年…外婆喊話想見人

彰化母女神隱12年…外婆喊話想見人

彰化一名11歲謝姓女童在父母離異後，被林姓母親藏在租屋處12年，不許上學，也不許社交，如今已23歲成年，模樣經媒體報導後也讓女童的罹癌外婆相當不捨，更向林姓婦人喊話「趕快回來媽媽身邊」，不過，經社會局轉達訊息，林女則表示還需要時間準備，準備好會自行連絡。

向正妹買進口菸　開箱卻見飛機杯

向正妹買進口菸　開箱卻見飛機杯

業務夫偷吃同事！正宮驚知姦情　挺大肚抱婆婆哭軟腿

業務夫偷吃同事！正宮驚知姦情　挺大肚抱婆婆哭軟腿

彰化母女行蹤曝光生活受影響　社會局安置

彰化母女行蹤曝光生活受影響　社會局安置

女童失蹤12年　小心病態互相依賴

女童失蹤12年　小心病態互相依賴

關鍵字：

彰化失蹤外婆母女罹癌女童

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面