開放萊豬重創民進黨支持度　北市最新民調：國民黨18.1％黃金交叉

▲國民黨抗議萊豬 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨台北市議員王鴻薇11日於臉書公布台北市10月民意調查結果，其中發現，自總統蔡英文於8月底宣布美豬、美牛進口政策後，民進黨跟國民黨的支持度從9月開始出現「黃金交叉」。

根據台北市研考會民調顯示，各政黨支持度依序為，國民黨18.1％、民進黨15.7%、台灣民眾黨4.4％、時代力量2.9％、新黨0.5％、綠黨0.2％、親民黨0.2％、台灣基進黨0.9％。

王鴻薇表示，這是台北市府一整年逐月統計市民政黨支持度的民調，可以看得出來過去所謂台北市深藍的印象，早已經是過去式了，一整年幾乎民進黨的支持度都遠高國民黨。

王鴻薇指出，在今年九月開始，民進黨一連串萊豬爭議、中天關台，終於引起民怨，第一次出現國民黨的黃金交叉，同時也是民進黨的死亡交叉。十年河東十年河西，國民黨還是要戒慎恐懼，繼續監督執政黨，為人民權益把關。

本調查在109年10月27日至29日晚間進行，成功訪問18歲以上台北市民1080人；在95%信心水準下，抽樣誤差在±2.98個百分點以下；調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

▼台北市研考會最新民調，民進黨、國民黨支持度出現黃金交叉。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

