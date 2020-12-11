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彰化母女神隱12年…外婆喊話想見人　社會局代轉達：她還沒準備好

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▲▼ 彰化女童遭母親軟禁12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化女童遭母親藏12年，最後在高雄鹽埕區一處套房被找到 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

彰化一名11歲謝姓女童在父母離異後，被林姓母親藏在租屋處12年，不許上學，也不許社交，如今已23歲成年，模樣經媒體報導後也讓女童的罹癌外婆相當不捨，更向林姓婦人喊話「趕快回來媽媽身邊」，不過，經社會局轉達訊息，林女則表示還需要時間準備，準備好會自行連絡。

回顧這起案件，林姓婦女在12年前離婚後，帶著當時才就讀小學5年級的女兒離開彰化，隱身於高雄鹽埕區某公寓。不過，就在本月7日，警方找到失聯12年的謝女，她已經是年滿23歲的成年人，體重卻只有32公斤，相當瘦弱、憔悴。模樣經媒體報導後也讓女童的罹癌外婆相當不捨，直呼以前把她養的白白胖胖「現在三比八，哇足嘸甘（台語：不捨）」也希望母女能夠快跟她聯絡。

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▲▼彰化失蹤12年母女，王金蘭女士掛紙板尋找。（圖／台中行善團團長張善茗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲母女失蹤12年，王金蘭女士掛紙板尋找。（圖／台中行善團團長張善茗提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台中行善團團長張茗富表示，現年68歲的王金蘭罹患大腸癌二期，日前找到的林姓婦人是她唯一的孩子，林女國中快畢業時正逢她離婚，為了經濟遠赴日本當廚房助手，把女兒交給親戚照顧。回國後帶去基隆展開新生活。張茗富轉述，林婦成年後認識當警察的謝姓男子，但因為王金蘭不喜歡警察，所以一直反對2人交往，就連婚禮都沒參加，最後女兒也離婚，本來是約定孫女能到女方這邊，但最後沒有音訊，12年來王金蘭拿自製紙板牌子走遍全台灣找人，直到最近才透過媒體才知道下落。

事情曝光後，高雄市社會局除了派社工前往訪談，關心母女生活狀況及女兒身心受照顧情形等進行了解，媽媽對未讓女兒讀書相當愧疚，希望能補救，社工後續協助申請健保卡安排女兒進行身心健康檢查、連結教育局提供補救教學、提供物資穩定生活等後續服務，更為避免母女生活受干擾，高雄市社會局連夜協助搬家，幫母女找新的住居所。

至於母親想見她們一面，林女則表示還沒準備好，如果準備好了會主動聯繫，至於母女究竟有何疙瘩，目前還不得而知，但由於近期發生事情多，生活上有很大的轉變，社會局就先轉達訊息，一步步協助母女倆讓生活回到正軌。

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